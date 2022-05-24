DeepL – приложение для перевода текста, устной речи, изображений и файлов на 28 языков. Присутствует голосовой ввод, озвучивание текста, мгновенный перевод с помощью камеры, возможность сохранять переводы, чтобы использовать их в будущем или чтобы составить список слов и выражений для запоминания и многое другое.

Ключевые возможности DeepL: