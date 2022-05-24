DeepL для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,43 Мб
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DeepL скриншот № 4

DeepL – приложение для перевода текста, устной речи, изображений и файлов на 28 языков. Присутствует голосовой ввод, озвучивание текста, мгновенный перевод с помощью камеры, возможность сохранять переводы, чтобы использовать их в будущем или чтобы составить список слов и выражений для запоминания и многое другое.

Ключевые возможности DeepL:

  • Перевод текстов: Набирайте тексты непосредственно в приложении и переводите их на любой из 28 поддерживаемых языков.
  • Поддерживаемые языки: английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, индонезийский, испанский, итальянский, китайский (упрощённый), латышский, литовский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, португальский (бразильский), румынский, словацкий, словенский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский, эстонский, японский, русский.
  • Высокая скорость перевода: Получайте быстрые и точные результаты.
  • Голосовой ввод: Переводите устную речь, используя микрофон своего устройства.
  • Озвучивание текста: Прослушивайте переведенные тексты.
  • Темная тема: Уменьшайте нагрузку на глаза и экономьте заряд батареи при переводе.
  • Быстрое распознавание: Перевод начинается после ввода всего нескольких символов.
  • Высокое качество: Переводы DeepL превосходят результаты конкурентов в соотношении 3:1.
  • Альтернативные варианты перевода: Просматривайте дополнительные варианты перевода коротких предложений.
  • Мгновенный перевод с помощью камеры: Для перевода просто наведите камеру на текст.
  • Перевод текста с изображений: Импортируйте изображения, чтобы содержащийся на них текст распознавался и переводился с еще более высокой точностью.
  • Сохраненные переводы: Сохраняйте переводы нажатием на значок закладки, чтобы использовать их в будущем или чтобы составить список слов и выражений для запоминания.
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