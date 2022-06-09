LibreWolf для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|101.0-2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|LibreWolf
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|120,36 Мб
LibreWolf - открытый проект на основе Firefox, который разработан для усиления защиты от методов отслеживания, а также включающий несколько дополнительных улучшений безопасности. Это достигается настройкам и патчам, ориентированным на конфиденциальность и безопасность. LibreWolf также стремится удалить всю телеметрию, сбор данных и рекламу, а также отключить функции, препятствующие свободе в Интернете, такие как DRM.
LibreWolf всегда собирается из последних стабильных исходников Firefox, что обеспечивает актуальную безопасность и возможности, а также стабильность.
Особенности LibreWolf:
- Оптимизированые пользовательские настройки.
- Встроенный блокировщик рекламы uBlock Origin.
- Фаервол расширений, ограничивающий им доступ в сеть.
- Отсутствует телеметрия.
- Отсутствие внутренних механизмов, сообщающих разработчикам о пользователе.
- Нет сбора статистических данных.
- Отсутствуют встроенные дополнения от Mozilla.
- Удален сервис Pocket.
- Предустановленные приватные поисковики DuckDuckGo, Searx, Qwant и пр.
- Быстрые обновления. LibreWolf всегда собирается из последних стабильных исходников Firefox, что обеспечивает актуальную безопасность и возможности, а также стабильность.
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...
Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и...
Opera GX Opera GX 86.0.4363.70
Браузер, позиционируемый как "игровой", от компании Opera. Приложение получило стандартную...
Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной...
Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт...
Google Chrome Portable 102.0.5005.63
Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome...
Отзывы о программе LibreWolf
Admin
Отзывов о программе LibreWolf 101.0-2 пока нет, можете добавить...