LibreWolf - открытый проект на основе Firefox, который разработан для усиления защиты от методов отслеживания, а также включающий несколько дополнительных улучшений безопасности. Это достигается настройкам и патчам, ориентированным на конфиденциальность и безопасность. LibreWolf также стремится удалить всю телеметрию, сбор данных и рекламу, а также отключить функции, препятствующие свободе в Интернете, такие как DRM.

LibreWolf всегда собирается из последних стабильных исходников Firefox, что обеспечивает актуальную безопасность и возможности, а также стабильность.

Особенности LibreWolf: