LibreWolf для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:101.0-2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:120,36 Мб
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LibreWolf - открытый проект на основе Firefox, который разработан для усиления защиты от методов отслеживания, а также включающий несколько дополнительных улучшений безопасности. Это достигается настройкам и патчам, ориентированным на конфиденциальность и безопасность. LibreWolf также стремится удалить всю телеметрию, сбор данных и рекламу, а также отключить функции, препятствующие свободе в Интернете, такие как DRM.

LibreWolf всегда собирается из последних стабильных исходников Firefox, что обеспечивает актуальную безопасность и возможности, а также стабильность.

Особенности LibreWolf:

  • Оптимизированые пользовательские настройки.
  • Встроенный блокировщик рекламы uBlock Origin.
  • Фаервол расширений, ограничивающий им доступ в сеть.
  • Отсутствует телеметрия.
  • Отсутствие внутренних механизмов, сообщающих разработчикам о пользователе.
  • Нет сбора статистических данных.
  • Отсутствуют встроенные дополнения от Mozilla.
  • Удален сервис Pocket.
  • Предустановленные приватные поисковики DuckDuckGo, Searx, Qwant и пр.
  • Быстрые обновления. LibreWolf всегда собирается из последних стабильных исходников Firefox, что обеспечивает актуальную безопасность и возможности, а также стабильность.
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