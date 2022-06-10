SystemInfo для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.50 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,98 Мб
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SystemInfo скриншот № 3

Futuremark SystemInfo - бесплатная утилита, с помощью которой можно провести полный диагностический анализ оборудования, используемого на вашем ПК, позволяя определить версию вашей операционной системы и прочую информацию об используемом в компьютере железе.

После запуска, утилита проведет полное сканирование компьютера и соберет необходимую информацию, которая будет относиться к запущенным службам, процессором и производительности вашего оборудования. Все результаты сканирования можно экспортировать в файл XML. Можно узнать версию системы, имя пользователя, посмотреть данные про материнскую плату, оперативную память, жёсткие диски и т.д.

Кроме того в приложении доступны дополнительные инструменты, например System Diagnostic, который после запуска соберет все данные о вашей системе. Имеется журнал, который отобразит вам в данный момент выполняемые задачи и их состояние. Результаты поиска могут автоматически экспортироваться в файл XML.

Также присутствует возможность фильтровать категории, которые вы хотите исследовать в первую очередь. Это означает, что вы можете выбрать нужные вам параметры при работе как многопоточных операциях так и в однопоточных, к которым могут относиться данные DirectX, ADL, CPUID, сам процессор, материнская плата, монитор и так далее. Пользователь может выполнять прямые запросы по имени процессора, по имени графическому процессору, также можете работать по деталям каждого ядра процессора.

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