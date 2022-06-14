Strawberry для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jonas Kvinge
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31,38 Мб
Strawberry - музыкальный плеер и органайзер музыкальных коллекций, который в первую очередь предназначен для коллекционеров и меломанов. Является форком популярного аудио плеера Clementine.
С помощью Strawberry вы можете воспроизводить и управлять своей цифровой музыкальной коллекцией, а также слушать любимые радиостанции. Программа поддерживает массу популярных аудиоформатов, в том числе MP3, FLAC, WAV, Opus, WavPack, Vorbis, Speex, MPC, TrueAudio, AIFF, MP4, ASF и Monkey's Audio. Кроме того поддерживается потоковое вещание и, конечно же, воспроизведение аудио-CD.
Особенности Strawberry:
- Воспроизведение музыки и организация аудио коллекции.
- Поддержка WAV, FLAC, WavPack, Ogg Vorbis, Speex, MPC, TrueAudio, AIFF, MP4, MP3, ASF и Monkey's Audio.
- Воспроизведение аудио CD.
- Встроенные уведомления на рабочем столе.
- Управление списками воспроизведения и плейлисты в различных форматах.
- Интеллектуальные и динамические списки воспроизведения.
- Расширенный аудиовыход и конфигурация устройств.
- Редактирование тегов аудиофайлов.
- Автоматическое извлечение тегов из MusicBrainz.
- Обложки альбомов с Last.fm, Musicbrainz, Discogs, Musixmatch, Deezer, Tidal и Spotify.
- Тексты песен с AudD AudD, Genius, Musixmatch, ChartLyrics, lyrics.ovh и lololyrics.com.
- Аудиоанализатор.
- Аудио эквалайзер.
- Передача музыки на USB-плееры с массовым хранением, MTP-совместимые устройства и iPod Nano/Classic.
- Скробблер с поддержкой Last.fm, Libre.fm и ListenBrainz.
- Поддержка потокового вещания на Subsonic-совместимых серверах.
Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря...
KMPlayer 4.2.2.64 / 2022.4.25.12
KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а...
VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.17.4
VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести...
AIMP Classic - настоящий аудио комбайн, позволяющий прослушивать аудио, перекодировать музыку,...
Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer,...
Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta
Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также...
Отзывы о программе Strawberry
Admin
Отзывов о программе Strawberry 1.0.5 пока нет, можете добавить...