Strawberry - музыкальный плеер и органайзер музыкальных коллекций, который в первую очередь предназначен для коллекционеров и меломанов. Является форком популярного аудио плеера Clementine.

С помощью Strawberry вы можете воспроизводить и управлять своей цифровой музыкальной коллекцией, а также слушать любимые радиостанции. Программа поддерживает массу популярных аудиоформатов, в том числе MP3, FLAC, WAV, Opus, WavPack, Vorbis, Speex, MPC, TrueAudio, AIFF, MP4, ASF и Monkey's Audio. Кроме того поддерживается потоковое вещание и, конечно же, воспроизведение аудио-CD.

Особенности Strawberry: