Strawberry для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31,38 Мб
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Strawberry - музыкальный плеер и органайзер музыкальных коллекций, который в первую очередь предназначен для коллекционеров и меломанов. Является форком популярного аудио плеера Clementine.

С помощью Strawberry вы можете воспроизводить и управлять своей цифровой музыкальной коллекцией, а также слушать любимые радиостанции. Программа поддерживает массу популярных аудиоформатов, в том числе MP3, FLAC, WAV, Opus, WavPack, Vorbis, Speex, MPC, TrueAudio, AIFF, MP4, ASF и Monkey's Audio. Кроме того поддерживается потоковое вещание и, конечно же, воспроизведение аудио-CD.

Особенности Strawberry:

  • Воспроизведение музыки и организация аудио коллекции.
  • Поддержка WAV, FLAC, WavPack, Ogg Vorbis, Speex, MPC, TrueAudio, AIFF, MP4, MP3, ASF и Monkey's Audio.
  • Воспроизведение аудио CD.
  • Встроенные уведомления на рабочем столе.
  • Управление списками воспроизведения и плейлисты в различных форматах.
  • Интеллектуальные и динамические списки воспроизведения.
  • Расширенный аудиовыход и конфигурация устройств.
  • Редактирование тегов аудиофайлов.
  • Автоматическое извлечение тегов из MusicBrainz.
  • Обложки альбомов с Last.fm, Musicbrainz, Discogs, Musixmatch, Deezer, Tidal и Spotify.
  • Тексты песен с AudD AudD, Genius, Musixmatch, ChartLyrics, lyrics.ovh и lololyrics.com.
  • Аудиоанализатор.
  • Аудио эквалайзер.
  • Передача музыки на USB-плееры с массовым хранением, MTP-совместимые устройства и iPod Nano/Classic.
  • Скробблер с поддержкой Last.fm, Libre.fm и ListenBrainz.
  • Поддержка потокового вещания на Subsonic-совместимых серверах.
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