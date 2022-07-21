Audiomack для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.15.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Audiomack Music Apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,64 Мб
Audiomack - отличная возможность слушать и бесплатно скачивать лучшие новые песни, альбомы и плейлисты и воспроизводить их в автономном режиме, не расходуя трафик. Audiomack обеспечивает потоковую передачу и позволяет бесплатно и легко скачать новейшие и самые популярные треки легким движением пальцев. Функция бесплатного скачивания музыки позволяет воспроизводить ваши любимые песни в автономном режиме, а раздел "Тренды" покажет вам лучшие актуальные альбомы и песни.
Особенности Audiomack:
- Поиск и прослушивание новых и популярных музыкальных произведений и микстейпов.
- Скачивание песен и альбомов для автономного прослушивания, не расходуя трафик.
- Неограниченное прослушивание и потоковое воспроизведение - играйте столько хип-хопа, афробита, электроники, регги и танцевальной музыки, сколько захотите.
- Добавление треков, альбомов и плейлистов в избранное, чтобы легко находить, просматривать и перетасовать ваши любимые коллекции.
- Просмотр профессионально подготовленных плейлистов по настроению, жанру и другим критериям.
- Создание неограниченного количества собственных плейлистов.
- Возможность следить за любимыми исполнителями, продюсерами и законодателями вкусов, включая 21 Savage, Young Thug, Future и др.
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