Audiomack для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.15.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,64 Мб
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Audiomack - отличная возможность слушать и бесплатно скачивать лучшие новые песни, альбомы и плейлисты и воспроизводить их в автономном режиме, не расходуя трафик. Audiomack обеспечивает потоковую передачу и позволяет бесплатно и легко скачать новейшие и самые популярные треки легким движением пальцев. Функция бесплатного скачивания музыки позволяет воспроизводить ваши любимые песни в автономном режиме, а раздел "Тренды" покажет вам лучшие актуальные альбомы и песни.

Особенности Audiomack:

  • Поиск и прослушивание новых и популярных музыкальных произведений и микстейпов.
  • Скачивание песен и альбомов для автономного прослушивания, не расходуя трафик.
  • Неограниченное прослушивание и потоковое воспроизведение - играйте столько хип-хопа, афробита, электроники, регги и танцевальной музыки, сколько захотите.
  • Добавление треков, альбомов и плейлистов в избранное, чтобы легко находить, просматривать и перетасовать ваши любимые коллекции.
  • Просмотр профессионально подготовленных плейлистов по настроению, жанру и другим критериям.
  • Создание неограниченного количества собственных плейлистов.
  • Возможность следить за любимыми исполнителями, продюсерами и законодателями вкусов, включая 21 Savage, Young Thug, Future и др.
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