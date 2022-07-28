Outline VPN - удобный в использовании сервис, который позволяет любому пользователю создавать и запускать собственный VPN сервер, используя для этого хорошо известный облачный хостинг DigitalOcean или Amazon EC2, Google Compute Engine, Vultr, Linode и Liquid Web.

Сервис Outline использует протокол Shadowsocks, который представляет собой открытый проект для создания зашифрованного SOCKS5 прокси-сервера для перенаправления Интернет-трафика.

Основные функции Outline VPN: