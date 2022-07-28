Outline VPN для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Jigsaw Operations LLC
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|30 / 30 | Статистика
|Размер:
|68,5 Мб
Outline VPN - удобный в использовании сервис, который позволяет любому пользователю создавать и запускать собственный VPN сервер, используя для этого хорошо известный облачный хостинг DigitalOcean или Amazon EC2, Google Compute Engine, Vultr, Linode и Liquid Web.
Сервис Outline использует протокол Shadowsocks, который представляет собой открытый проект для создания зашифрованного SOCKS5 прокси-сервера для перенаправления Интернет-трафика.
Основные функции Outline VPN:
- Простота использования.
- Быстрый, надежный доступ к Интернету с использованием протокола Shadowsocks.
- Надежные механизмы шифрования обеспечивают конфиденциальность соединений.
- Полностью открытый исходный код.
- Кроссплатформенность.
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