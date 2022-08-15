Cleaner One Pro - многофункциональный инструмент для оптимизации работы Windows 10, очистки её от мусора, исправления ошибок в системном реестре, удаления неверных записей и пр. Кроме того, имеется функция очистки истории и временных файлов браузеров Chrome, Firefox, Edge и Internet Explorer.

Присутствует возможность просматривать установленные программы и расширения браузеров и удалять ненужные из них, отключить ненужные записи автозагрузки и запланированные задания, определять, какие папки и файлы занимают больше всего места на диске, осуществлять поиск дубликатов и больших файлов, тем самым, освобождая дополнительное дисковое пространство.

Особенности Cleaner One Pro: