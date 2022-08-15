Cleaner One Pro для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.6.4212 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:65,73 Мб
Cleaner One Pro скриншот № 1
Cleaner One Pro скриншот № 2
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Cleaner One Pro - многофункциональный инструмент для оптимизации работы Windows 10, очистки её от мусора, исправления ошибок в системном реестре, удаления неверных записей и пр. Кроме того, имеется функция очистки истории и временных файлов браузеров Chrome, Firefox, Edge и Internet Explorer.

Присутствует возможность просматривать установленные программы и расширения браузеров и удалять ненужные из них, отключить ненужные записи автозагрузки и запланированные задания, определять, какие папки и файлы занимают больше всего места на диске, осуществлять поиск дубликатов и больших файлов, тем самым, освобождая дополнительное дисковое пространство.

Особенности Cleaner One Pro:

  • Удаление временных и ненужных файлов.
  • Очистка истории браузеров Chrome, Firefox, Edge и Internet Explorer.
  • Исправления ошибок в системном реестре, удаления неверных записей.
  • Поиск больших файлов.
  • Поиск повторяющихся файлов.
  • Поиск похожих фотографий.
  • Диаграмма заполнености диска.
  • Менеджер автозапуска.
  • Менеджер расширений браузеров.
  • и многое другое...
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