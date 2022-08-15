Cleaner One Pro для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.6.4212 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Trend Micro Incorporated
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|65,73 Мб
Cleaner One Pro - многофункциональный инструмент для оптимизации работы Windows 10, очистки её от мусора, исправления ошибок в системном реестре, удаления неверных записей и пр. Кроме того, имеется функция очистки истории и временных файлов браузеров Chrome, Firefox, Edge и Internet Explorer.
Присутствует возможность просматривать установленные программы и расширения браузеров и удалять ненужные из них, отключить ненужные записи автозагрузки и запланированные задания, определять, какие папки и файлы занимают больше всего места на диске, осуществлять поиск дубликатов и больших файлов, тем самым, освобождая дополнительное дисковое пространство.
Особенности Cleaner One Pro:
- Удаление временных и ненужных файлов.
- Очистка истории браузеров Chrome, Firefox, Edge и Internet Explorer.
- Исправления ошибок в системном реестре, удаления неверных записей.
- Поиск больших файлов.
- Поиск повторяющихся файлов.
- Поиск похожих фотографий.
- Диаграмма заполнености диска.
- Менеджер автозапуска.
- Менеджер расширений браузеров.
- и многое другое...
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