Abelssoft PC Fresh для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2022.8.05 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:9,27 Мб
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Abelssoft PC Fresh - программа для ускорения и оптимизации ОС Windows, с помощью которой можно отключить ненужные службы, убрать ненужные программы из автозагрузки и изменить некоторые настройки, влияющие на производительность системы.

Приложение поможет повысить производительность системы, отключив некоторые функции, оптимизировать систему и её запуск, сеть, файловую систему, память и графику, а также позволит изменить некоторые параметры системы и её внешнего вида.

В состав Abelssoft PC Fresh входят дополнительные инструменты, которые позволяют получить информацию об оборудовании, просмотреть подробные данные о занятом месте на диске, изменить некоторые параметры проводника, а также оптимизировать оперативную память.

Особенности Abelssoft PC Fresh:

  • Ускорение загрузки и работы операционной системы Windows.
  • Отключение ненужных служб и программ из автозагрузки.
  • Анализ занятого места на диске.
  • Оптимизация оперативной памяти.
  • Изменение некоторых параметров системы и её внешнего вида.
  • Настройка и оптимизация системы.
  • Режим автоматической оптимизации.
  • Редактор ассоциаций файлов.
  • Откат внесённых изменений.
  • Информация об оборудовании компьютера.
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Отзывы о программе Abelssoft PC Fresh

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