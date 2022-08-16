Abelssoft PC Fresh для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2022.8.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Abelssoft
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|9,27 Мб
Abelssoft PC Fresh - программа для ускорения и оптимизации ОС Windows, с помощью которой можно отключить ненужные службы, убрать ненужные программы из автозагрузки и изменить некоторые настройки, влияющие на производительность системы.
Приложение поможет повысить производительность системы, отключив некоторые функции, оптимизировать систему и её запуск, сеть, файловую систему, память и графику, а также позволит изменить некоторые параметры системы и её внешнего вида.
В состав Abelssoft PC Fresh входят дополнительные инструменты, которые позволяют получить информацию об оборудовании, просмотреть подробные данные о занятом месте на диске, изменить некоторые параметры проводника, а также оптимизировать оперативную память.
Особенности Abelssoft PC Fresh:
- Ускорение загрузки и работы операционной системы Windows.
- Отключение ненужных служб и программ из автозагрузки.
- Анализ занятого места на диске.
- Оптимизация оперативной памяти.
- Изменение некоторых параметров системы и её внешнего вида.
- Настройка и оптимизация системы.
- Режим автоматической оптимизации.
- Редактор ассоциаций файлов.
- Откат внесённых изменений.
- Информация об оборудовании компьютера.
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