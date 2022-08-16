Abelssoft PC Fresh - программа для ускорения и оптимизации ОС Windows, с помощью которой можно отключить ненужные службы, убрать ненужные программы из автозагрузки и изменить некоторые настройки, влияющие на производительность системы.

Приложение поможет повысить производительность системы, отключив некоторые функции, оптимизировать систему и её запуск, сеть, файловую систему, память и графику, а также позволит изменить некоторые параметры системы и её внешнего вида.

В состав Abelssoft PC Fresh входят дополнительные инструменты, которые позволяют получить информацию об оборудовании, просмотреть подробные данные о занятом месте на диске, изменить некоторые параметры проводника, а также оптимизировать оперативную память.

Особенности Abelssoft PC Fresh: