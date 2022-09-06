Microsoft Outlook Lite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.06 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,28 Мб
Microsoft Outlook Lite - небольшое и быстрое приложение, которое обеспечивает подключение и защиту с помощью почты, календаря и контактов. С помощью защиты от спама, организатора календаря и контактов Outlook Lite позволяет получить максимум от папки входящих более легким и быстрым способом в любой сети. Работает с Outlook, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 и Microsoft Exchange Online.
Возможности Microsoft Outlook Lite:
- Размер скачивания около 5 МБ и использует совсем немного места в хранилище на телефоне.
- Оптимизировано для быстрой работы на всех устройствах, включая устройства с 1 ГБ ОЗУ.
- Экономия заряда батареи.
- Работает даже в сетях 2G и 3G.
- Доступ ко всем нужным данным в одном приложении.
- Доступ к планировщику календаря прямо из почтового ящика.
- Создавайте видеоконференции и собрания по сети и присоединяйтесь к ним с помощью Skype.
- Сортировка почты: Читайте сообщения, отправляйте сообщения электронной почты друзьям и коллегам и определяйте приоритеты.
- Упорядочьте свою электронную почту с помощью тегов, папок и многого другого.
- Автоматическое управление почтовыми ящиками: отображайте самые важные сообщения первыми с помощью жестов смахивания и интеллектуальных фильтров.
- Организатор сообщений электронной почты объединяет сообщения с одинаковыми темами и беседами в группы для более удобного отслеживания.
- Протокол RSVP для приглашений из своего почтового ящика и отправка персонализированных комментариев.
- Используйте организатор календаря для управления своим временем.
- Для скорейшего реагирования используйте рекомендуемые ответы.
- Организатор сообщений электронной почты объединяет сообщения с одинаковыми темами и беседами в группы для более удобного отслеживания.
- Microsoft Outlook защищает ваши сведения при помощи средств безопасности, которым вы можете доверять.
- Простой и безопасный вход для проверки подлинности и защиты вашего удостоверения.
- Встроенная защита от вирусов и почтового спама.
- Обнаружение спама по электронной почте отправляет все потенциальные угрозы в папку.
- Расширенная защита для безопасности ваших сообщений от фишинговых атак и других веб-угроз.
- Защита и безопасность Майкрософт обеспечивают безопасность вашей электронной почты, календаря, контактов и файлов.
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Отзывы о программе Microsoft Outlook Lite
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