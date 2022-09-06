Microsoft Outlook Lite для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.06 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Email
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,28 Мб
Microsoft Outlook Lite скриншот № 1
Microsoft Outlook Lite скриншот № 2
Microsoft Outlook Lite скриншот № 3
Microsoft Outlook Lite скриншот № 4

Microsoft Outlook Lite - небольшое и быстрое приложение, которое обеспечивает подключение и защиту с помощью почты, календаря и контактов. С помощью защиты от спама, организатора календаря и контактов Outlook Lite позволяет получить максимум от папки входящих более легким и быстрым способом в любой сети. Работает с Outlook, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 и Microsoft Exchange Online.

Возможности Microsoft Outlook Lite:

  • Размер скачивания около 5 МБ и использует совсем немного места в хранилище на телефоне.
  • Оптимизировано для быстрой работы на всех устройствах, включая устройства с 1 ГБ ОЗУ.
  • Экономия заряда батареи.
  • Работает даже в сетях 2G и 3G.
  • Доступ ко всем нужным данным в одном приложении.
  • Доступ к планировщику календаря прямо из почтового ящика.
  • Создавайте видеоконференции и собрания по сети и присоединяйтесь к ним с помощью Skype.
  • Сортировка почты: Читайте сообщения, отправляйте сообщения электронной почты друзьям и коллегам и определяйте приоритеты.
  • Упорядочьте свою электронную почту с помощью тегов, папок и многого другого.
  • Автоматическое управление почтовыми ящиками: отображайте самые важные сообщения первыми с помощью жестов смахивания и интеллектуальных фильтров.
  • Организатор сообщений электронной почты объединяет сообщения с одинаковыми темами и беседами в группы для более удобного отслеживания.
  • Протокол RSVP для приглашений из своего почтового ящика и отправка персонализированных комментариев.
  • Используйте организатор календаря для управления своим временем.
  • Для скорейшего реагирования используйте рекомендуемые ответы.
  • Организатор сообщений электронной почты объединяет сообщения с одинаковыми темами и беседами в группы для более удобного отслеживания.
  • Microsoft Outlook защищает ваши сведения при помощи средств безопасности, которым вы можете доверять.
  • Простой и безопасный вход для проверки подлинности и защиты вашего удостоверения.
  • Встроенная защита от вирусов и почтового спама.
  • Обнаружение спама по электронной почте отправляет все потенциальные угрозы в папку.
  • Расширенная защита для безопасности ваших сообщений от фишинговых атак и других веб-угроз.
  • Защита и безопасность Майкрософт обеспечивают безопасность вашей электронной почты, календаря, контактов и файлов.
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