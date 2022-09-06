Microsoft Outlook Lite - небольшое и быстрое приложение, которое обеспечивает подключение и защиту с помощью почты, календаря и контактов. С помощью защиты от спама, организатора календаря и контактов Outlook Lite позволяет получить максимум от папки входящих более легким и быстрым способом в любой сети. Работает с Outlook, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 и Microsoft Exchange Online.

Возможности Microsoft Outlook Lite: