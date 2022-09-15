Familo для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.72.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,19 Мб
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Familo - семейный GPS-локатор для Android, который позволяет оставаться на связи с самыми дорогими и близкими Вам людьми. Присутствует семейный локатор на карте в реальном времени и тревожная кнопка для обмена местонахождением в экстренных случаях. Будьте в курсе, когда члены семьи приходят или уходят, а также общайтесь в приватном семейном чате. Программа отличается низким потреблением батареи, простотой для использовании детьми и родителями. Familo можно использовать анонимно.

Особенности Familo:

  • Обзор безопасности вашей семьи в 360 градусов. Вы сами выбираете, когда и как долго вы хотите делиться с семьей своим местонахождением.
  • Умные места. Автоматические уведомления, когда дети приходят и покидают свои обычные места.
  • Тревожная кнопка. Отправляет родителям информацию о текущем местонахождении ребенка, чтобы они могли помочь как можно скорее
  • Возможность поделиться своим местонахождением с семьей.
  • Создавайте индивидуальные группы для членов вашей семьи.
  • Отправляйте сообщения членам вашей семьи.
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