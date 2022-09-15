Familo - семейный GPS-локатор для Android, который позволяет оставаться на связи с самыми дорогими и близкими Вам людьми. Присутствует семейный локатор на карте в реальном времени и тревожная кнопка для обмена местонахождением в экстренных случаях. Будьте в курсе, когда члены семьи приходят или уходят, а также общайтесь в приватном семейном чате. Программа отличается низким потреблением батареи, простотой для использовании детьми и родителями. Familo можно использовать анонимно.

Особенности Familo: