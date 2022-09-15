Familo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.72.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Familonet
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,19 Мб
Familo - семейный GPS-локатор для Android, который позволяет оставаться на связи с самыми дорогими и близкими Вам людьми. Присутствует семейный локатор на карте в реальном времени и тревожная кнопка для обмена местонахождением в экстренных случаях. Будьте в курсе, когда члены семьи приходят или уходят, а также общайтесь в приватном семейном чате. Программа отличается низким потреблением батареи, простотой для использовании детьми и родителями. Familo можно использовать анонимно.
Особенности Familo:
- Обзор безопасности вашей семьи в 360 градусов. Вы сами выбираете, когда и как долго вы хотите делиться с семьей своим местонахождением.
- Умные места. Автоматические уведомления, когда дети приходят и покидают свои обычные места.
- Тревожная кнопка. Отправляет родителям информацию о текущем местонахождении ребенка, чтобы они могли помочь как можно скорее
- Возможность поделиться своим местонахождением с семьей.
- Создавайте индивидуальные группы для членов вашей семьи.
- Отправляйте сообщения членам вашей семьи.
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