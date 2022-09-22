OpenWeather для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Openweather Ltd.
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31,17 Мб
OpenWeather - бесплатное приложение, которое поможет вам лаконично и минималистично спланировать свое время в зависимости от погоды. Информирует пользователя о любых осадках в течение часа с точностью до минуты. Приложение OpenWeather подскажет вам, в какой части дня будет ясное небо и легкий ветерок, идеальный для пробежки или велосипедной прогулки на 7 дней вперед.
Особенности OpenWeather:
- Минималистичный дизайн, который дает вам всю необходимую информацию о погоде, включая: ощущаемая температура воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление, влажность, УФ-индекс и видимость.
- Информирует пользователя о любых осадках в течение часа с точностью до минуты.
- Интуитивно понятные иконки, которые подскажут вам погодные условия на 48 часов подряд.
- Почасовой прогноз погоды на первые 2 дня и на каждые 3 часа в последующие 6 дней.
- Раскройте любой день недели и получите наглядный график температуры и подробную информацию о погоде на этот день, а также время захода/восхода солнца. Первые 2 дня сопровождаются почасовым графиком колебаний температуры.
- Функция настройки единиц измерения погоды. Создайте свой собственный набор предпочитаемых единиц измерения температуры (°C/°F), расстояния (км/миль), осадков (мм/дюйм) и т. д.
- Темный режим.
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