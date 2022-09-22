OpenWeather для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31,17 Мб
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OpenWeather - бесплатное приложение, которое поможет вам лаконично и минималистично спланировать свое время в зависимости от погоды. Информирует пользователя о любых осадках в течение часа с точностью до минуты. Приложение OpenWeather подскажет вам, в какой части дня будет ясное небо и легкий ветерок, идеальный для пробежки или велосипедной прогулки на 7 дней вперед.

Особенности OpenWeather:

  • Минималистичный дизайн, который дает вам всю необходимую информацию о погоде, включая: ощущаемая температура воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление, влажность, УФ-индекс и видимость.
  • Информирует пользователя о любых осадках в течение часа с точностью до минуты.
  • Интуитивно понятные иконки, которые подскажут вам погодные условия на 48 часов подряд.
  • Почасовой прогноз погоды на первые 2 дня и на каждые 3 часа в последующие 6 дней.
  • Раскройте любой день недели и получите наглядный график температуры и подробную информацию о погоде на этот день, а также время захода/восхода солнца. Первые 2 дня сопровождаются почасовым графиком колебаний температуры.
  • Функция настройки единиц измерения погоды. Создайте свой собственный набор предпочитаемых единиц измерения температуры (°C/°F), расстояния (км/миль), осадков (мм/дюйм) и т. д.
  • Темный режим.
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