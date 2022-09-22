OpenWeather - бесплатное приложение, которое поможет вам лаконично и минималистично спланировать свое время в зависимости от погоды. Информирует пользователя о любых осадках в течение часа с точностью до минуты. Приложение OpenWeather подскажет вам, в какой части дня будет ясное небо и легкий ветерок, идеальный для пробежки или велосипедной прогулки на 7 дней вперед.

Особенности OpenWeather: