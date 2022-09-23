WhyNotWin11 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Robert C. Maehl
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,29 Мб
WhyNotWin11 - легковесная и простая в использовании утилита, позволяющая узнать, соответствует ли ваш компьютер текущим системным требованиям для запуска Windows 11. Приложение является портативным, поэтому вы можете начать использовать его сразу после скачивания. Приложение отображает подробную информацию о том, что можно улучшить или что мешает вашей машине работать с последней версией Windows.
Результаты совместимости основаны на текущих известных требованиях. По сути, инструмент проверяет тип загрузки, поколение процессора, количество ядер процессора, частоту процессора, разметку диска, оперативную память, Secure Boot, хранилище и минимальное количество TPM.
Результаты тестирования отображаются с помощью цветовых кодов - красный цвет не соответствует требованиям, в то время как зеленый говорит о том, что необходимые условия выполнены. Желтый цвет используется в качестве индикатора того, что конкретное требование еще не известно.
Если вам интересно, сможет ли ваша машина работать под управлением Windows 11, или вы хотите обновить ее, чтобы начать пользоваться ею сразу после запуска, то, возможно, вы можете попробовать воспользоваться WhyNotWin11.
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