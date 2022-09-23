n-Track Tuner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.7.40 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|n-Track
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|82,43 Мб
n-Track Tuner - приложение, которое поможет вам настроить свою гитару, бас-гитару или любой другой инструмент. Программа автоматически распознает сыгранную вами ноту и покажет, в какую сторону нужно изменить тон — вниз (зеленая полоса) или вверх (красная полоса). Графическое представление извлекаемых нот реализовано посредством анализатор спектра; стрелка указывает на гармонику, которую тюнер отслеживает в данный момент.
Присутствует режим Камертон, позволяющий воспроизвести опорную ноту (440 Гц) или любую другую — выбрав ее посредством перемещения ползунка частоты.
Возможности n-Track Tuner:
- Изменение режима отображения анализатора спектра.
- Калибровка тюнера для нестандартной настройки.
- Приложение позволяет выбирать нестандартный музыкальный строй, менять названия нот.
- Сонограмма - позволяет отслеживать изменения частотного спектра во времени и наблюдать за перемещением отмеченной зеленой линией настраиваемой ноты внутри частотного диапазона.
- Подходит для настройки гитар, скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов и бас-гитар, клавишных и духовых инструментов.
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