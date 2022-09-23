n-Track Tuner для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.7.40 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:82,43 Мб
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n-Track Tuner - приложение, которое поможет вам настроить свою гитару, бас-гитару или любой другой инструмент. Программа автоматически распознает сыгранную вами ноту и покажет, в какую сторону нужно изменить тон — вниз (зеленая полоса) или вверх (красная полоса). Графическое представление извлекаемых нот реализовано посредством анализатор спектра; стрелка указывает на гармонику, которую тюнер отслеживает в данный момент.

Присутствует режим Камертон, позволяющий воспроизвести опорную ноту (440 Гц) или любую другую — выбрав ее посредством перемещения ползунка частоты.

Возможности n-Track Tuner:

  • Изменение режима отображения анализатора спектра.
  • Калибровка тюнера для нестандартной настройки.
  • Приложение позволяет выбирать нестандартный музыкальный строй, менять названия нот.
  • Сонограмма - позволяет отслеживать изменения частотного спектра во времени и наблюдать за перемещением отмеченной зеленой линией настраиваемой ноты внутри частотного диапазона.
  • Подходит для настройки гитар, скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов и бас-гитар, клавишных и духовых инструментов.
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