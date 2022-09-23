n-Track Tuner - приложение, которое поможет вам настроить свою гитару, бас-гитару или любой другой инструмент. Программа автоматически распознает сыгранную вами ноту и покажет, в какую сторону нужно изменить тон — вниз (зеленая полоса) или вверх (красная полоса). Графическое представление извлекаемых нот реализовано посредством анализатор спектра; стрелка указывает на гармонику, которую тюнер отслеживает в данный момент.

Присутствует режим Камертон, позволяющий воспроизвести опорную ноту (440 Гц) или любую другую — выбрав ее посредством перемещения ползунка частоты.

Возможности n-Track Tuner: