Reflectio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Gototop LTD
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|132,02 Мб
Reflectio - трекер настроения, позволяющий отслеживать свои действия, чувства и эмоции, а также поможет пережить различные жизненные события и позаботиться о своем ментальном здоровье. С помощью трекера можно отследить повышенную чувствительность и реакцию на некоторые событиях и понять, что именно тебя расстраивает. Также можно подготовиться к стрессовым моментам в жизни и не потерять самообладание. Сохраняй свои мысли и эмоции в дневнике, используй его как дневник благодарности и трекер ментального здоровья.
Особенности Reflectio:
- Планирование дней и важных событий с помощью дневника эмоций. Благодаря этому ты сможешь более разумно планировать свои повседневные действия.
- Возможность распознать депрессию или выгорание с помощью дневника мыслей.
- Позволяет понять свои чувства и причины негативных ощущений.
- Определение своих сильных и слабых сторон, а также общего ментального состояния.
- Позволяет научиться принимать правильные решения.
- Позволяет лучше понимать других людей.
- Дает возможность избавиться от эмоциональных препятствий.
- Позволяет замечать проблемы на ранней стадии.
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