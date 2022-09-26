Reflectio для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:132,02 Мб
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Reflectio - трекер настроения, позволяющий отслеживать свои действия, чувства и эмоции, а также поможет пережить различные жизненные события и позаботиться о своем ментальном здоровье. С помощью трекера можно отследить повышенную чувствительность и реакцию на некоторые событиях и понять, что именно тебя расстраивает. Также можно подготовиться к стрессовым моментам в жизни и не потерять самообладание. Сохраняй свои мысли и эмоции в дневнике, используй его как дневник благодарности и трекер ментального здоровья.

Особенности Reflectio:

  • Планирование дней и важных событий с помощью дневника эмоций. Благодаря этому ты сможешь более разумно планировать свои повседневные действия.
  • Возможность распознать депрессию или выгорание с помощью дневника мыслей.
  • Позволяет понять свои чувства и причины негативных ощущений.
  • Определение своих сильных и слабых сторон, а также общего ментального состояния.
  • Позволяет научиться принимать правильные решения.
  • Позволяет лучше понимать других людей.
  • Дает возможность избавиться от эмоциональных препятствий.
  • Позволяет замечать проблемы на ранней стадии.
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