Reflectio - трекер настроения, позволяющий отслеживать свои действия, чувства и эмоции, а также поможет пережить различные жизненные события и позаботиться о своем ментальном здоровье. С помощью трекера можно отследить повышенную чувствительность и реакцию на некоторые событиях и понять, что именно тебя расстраивает. Также можно подготовиться к стрессовым моментам в жизни и не потерять самообладание. Сохраняй свои мысли и эмоции в дневнике, используй его как дневник благодарности и трекер ментального здоровья.

Особенности Reflectio: