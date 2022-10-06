Calculator Photo Vault - простое в использовании, надёжное приложение, которое помогает вам защитить личную информацию. Теперь никто не сможет увидеть или удалить ваши приватные фотоальбомы, секретные видео и важные документы на телефоне.

Приложение позволяет скрыть фото и видео за клавиатурой калькулятора, надёжно хранить файлы под защитой PIN-кода, рисунка или отпечатка пальца, выполнять резервное копирование для восстановления в любой момент, а также освободить место на устройстве с помощью облачного хранения файлов.

Возможности Calculator Photo Vault: