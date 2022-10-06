Calculator Photo Vault для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KeepSafe
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,93 Мб
Calculator Photo Vault - простое в использовании, надёжное приложение, которое помогает вам защитить личную информацию. Теперь никто не сможет увидеть или удалить ваши приватные фотоальбомы, секретные видео и важные документы на телефоне.
Приложение позволяет скрыть фото и видео за клавиатурой калькулятора, надёжно хранить файлы под защитой PIN-кода, рисунка или отпечатка пальца, выполнять резервное копирование для восстановления в любой момент, а также освободить место на устройстве с помощью облачного хранения файлов.
Возможности Calculator Photo Vault:
- Приложение отображается как антивирус или калькулятор, скрывая ваш фотосейф.
- Все фото защищены PIN-кодом, рисунком или отпечатком пальца.
- Зашифрованное Личное облако надёжно синхронизирует ваши фото, альбомы и видео со всеми вашими устройствами.
- Резервное копирование фото и видео для простого восстановления.
- Автоблокировка экраном вниз.
- Безопасная отправка файлов.
- Возможность самостоятельно вибирайте обложку для альбома.
- Оповещения о взломе. Keepsafe сфотографирует злоумышленника при попытке ввести неверный пароль, а также зафиксирует время и дату попытки взлома.
- Темы оформления.
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Admin
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