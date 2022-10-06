Calculator Photo Vault для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30,93 Мб
Calculator Photo Vault скриншот № 2
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Calculator Photo Vault скриншот № 4

Calculator Photo Vault - простое в использовании, надёжное приложение, которое помогает вам защитить личную информацию. Теперь никто не сможет увидеть или удалить ваши приватные фотоальбомы, секретные видео и важные документы на телефоне.

Приложение позволяет скрыть фото и видео за клавиатурой калькулятора, надёжно хранить файлы под защитой PIN-кода, рисунка или отпечатка пальца, выполнять резервное копирование для восстановления в любой момент, а также освободить место на устройстве с помощью облачного хранения файлов.

Возможности Calculator Photo Vault:

  • Приложение отображается как антивирус или калькулятор, скрывая ваш фотосейф.
  • Все фото защищены PIN-кодом, рисунком или отпечатком пальца.
  • Зашифрованное Личное облако надёжно синхронизирует ваши фото, альбомы и видео со всеми вашими устройствами.
  • Резервное копирование фото и видео для простого восстановления.
  • Автоблокировка экраном вниз.
  • Безопасная отправка файлов.
  • Возможность самостоятельно вибирайте обложку для альбома.
  • Оповещения о взломе. Keepsafe сфотографирует злоумышленника при попытке ввести неверный пароль, а также зафиксирует время и дату попытки взлома.
  • Темы оформления.
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