Amethyst для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:85,7 Мб
Amethyst скриншот № 1

Amethyst - музыкальный плеер, ориентированный на комфортное воспроизведение любимой музыки, благодаря своему минималистичному дизайну в стиле пиксель-арт и довольно успокаивающему спектру визуального оформления композиций.

Хотя дизайн в стиле пиксель-арт может прийтись по вкусу не всем, он, по крайней мере, весьма своеобразен. Отход от привычного дизайна музыкальных плееров, который сегодня уже стандартизирован, может привлечь пользователей, ищущих что-то новое.

Что касается использования, он работает так же, как и любой другой музыкальный плеер. Добавьте любимые треки, нажмите Play и наслаждайтесь. Вы заметите, что особое внимание уделяется визуальным элементам, что обеспечивает более интерактивный опыт прослушивания музыки. Настраиваемый курсор также является приятным штрихом. Кроме того, прямо под названием песни отображается несколько подробностей о ней. Вкратце, это данные об их расширении, битрейте, частоте и количестве музыкальных каналов.

По желанию пользователи могут перейти на логарифмический спектр с обычного. Также можно настроить дополнительные изменения для персонализации внешнего вида спектра, такие как использование сглаживания и вертикального масштабирования. Приложение также показывает значения децибел для воспроизведения: вы можете переключить отображение мгновенных или средних значений дБ.

Amethyst - очень простой музыкальный плеер, и он отлично воспроизводит любые мелодии. Скорее всего, он заинтересует довольно нестандартным интерфейсом, который действительно обладает определенной привлекательностью.

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