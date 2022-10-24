YouTubeClick для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aurelio
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|42,13 Мб
YouTubeClick - быстрое и простое в использовании приложение, позволяющее загружать контент с YouTube и других подобных сервисов, независимо от того, идет ли речь о видео или аудио. Другими словами, вы можете использовать его для захвата контента и сохранения его локально в выбранной вами папке, создавая таким образом автономную коллекцию видео и музыки, которой вы сможете наслаждаться даже при отсутствии подключения к Интернету.
Приложение чрезвычайно интуитивно понятно и просто в использовании, но имейте в виду, что вам может потребоваться запустить его с правами администратора и перезапустить, чтобы изменить язык интерфейса, который по умолчанию установлен на итальянский.
Графический интерфейс прост, но, честно говоря, наличие логотипа YouTube в качестве фона утомляет и делает опции и кнопки менее заметными. Главное окно позволяет ввести или вставить URL-адрес видео для загрузки. К сожалению, нет возможности предварительного просмотра видео, а ведь большинство программ для загрузки видео обычно предлагают такую возможность.
Выпадающий список позволяет выбрать качество видео, выбрав один из двух вариантов: высокое или низкое. Это единственная опция, с которой придется иметь дело до загрузки видео, за исключением выбора места вывода. Если вы хотите извлечь аудиоконтент и сохранить его локально, процедура аналогична. Вам нужно только выбрать желаемый битрейт и нажать кнопку загрузки, чтобы начать скачивание аудиопотока и сохранить его в формате MP3. Никакой другой формат не доступен.
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