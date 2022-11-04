DNS Benchmark для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.6668.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Steve Gibson
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|159 Кб
DNS Benchmark - программа выполняет детальный анализ и сравнение эксплуатационных характеристик и надежности любого набора до 200 серверов имен DNS (иногда также называемых резолверами) одновременно. Когда эталон запускается в конфигурации по умолчанию, он определяет все серверы имен DNS, которые в настоящее время используются в системе пользователя, и добавляет их в свой встроенный список общедоступных "альтернативных" серверов имен. Каждый сервер имен DNS в списке эталона тщательно "характеризуется", чтобы определить его пригодность - для использования в качестве DNS-резолвера.
При запуске бенчмарка производительность и очевидная надежность DNS-серверов имен, используемых системой в данный момент, а также всех рабочих серверов имен из встроенного в бенчмарк списка альтернативных серверов имен сравниваются друг с другом.
Результаты непрерывно отображаются и обновляются в процессе выполнения эталонного теста, при этом динамически сортируются и масштабируются гистограмма и табличная диаграмма, показывающая производительность кэшированного, некэшированного и "dotcom" DNS-поиска каждого сервера имен. Эти значения определяются путем тщательного запроса каждым сервером имен IP-адресов 50 самых популярных доменных имен в Интернете, а также путем запроса несуществующих доменов.
По окончании проверки результаты подвергаются эвристическому и статистическому анализу. Основываясь на этих результатах, пользователи могут изменить порядок использования собственных резолверов своей системы или, если альтернативные публичные серверы имен предлагают более высокую производительность или возможности по сравнению с используемыми в настоящее время серверами имен, перейти на один или несколько альтернативных серверов имен.
Основные характеристики DNS Benchmark:
- Для каждого из 200 DNS-серверов имен, используя наиболее популярные в Интернете доменные имена из топ-50, самостоятельно измеряет, строит графики, проводит статистический анализ, составляет отчеты (и по желанию экспортирует).
- Кэшированные и некэшированные поиски.
- Поиск доткомов.
- Защита от перепривязки - блокирует ли резолвер немаршрутизируемые частные IP-адреса.
- Опционально проверяется, обеспечивают ли серверы имен аутентификацию записей безопасности DNS (DNSSEC).
- При использовании списка (предоставляемого) доменов с подписью DNSSEC проверяется производительность аутентификации DNSSEC.
- Строит графики и сравнивает все четыре контрольных параметра с помощью легко читаемой гистограммы.
- Построение индивидуального списка из 50 самых быстродействующих (для вас) лучших резолверов, расположенных в любой точке мира.
- Иерархическая сортировка результатов производительности "на лету" по кэшированной (по умолчанию) или некэшированной производительности.
- Гистограмма с автоматическим масштабированием, которое можно изменить вручную для сравнения графиков.
- Подробный табличный отчет о результатах.
- Подробный экспорт результатов в формате CSV с учетом локализации.
- Автоматическое ведение журнала в CSV-файл для долгосрочного фонового мониторинга и сбора результатов.
- Одновременное сравнение производительности и надежности до 200 серверов имен DNS.
- Определяет сетевое имя (обратный DNS), принадлежность и рабочее состояние для каждого сервера имен.
- И многое другое...
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