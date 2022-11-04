DNS Benchmark - программа выполняет детальный анализ и сравнение эксплуатационных характеристик и надежности любого набора до 200 серверов имен DNS (иногда также называемых резолверами) одновременно. Когда эталон запускается в конфигурации по умолчанию, он определяет все серверы имен DNS, которые в настоящее время используются в системе пользователя, и добавляет их в свой встроенный список общедоступных "альтернативных" серверов имен. Каждый сервер имен DNS в списке эталона тщательно "характеризуется", чтобы определить его пригодность - для использования в качестве DNS-резолвера.

При запуске бенчмарка производительность и очевидная надежность DNS-серверов имен, используемых системой в данный момент, а также всех рабочих серверов имен из встроенного в бенчмарк списка альтернативных серверов имен сравниваются друг с другом.

Результаты непрерывно отображаются и обновляются в процессе выполнения эталонного теста, при этом динамически сортируются и масштабируются гистограмма и табличная диаграмма, показывающая производительность кэшированного, некэшированного и "dotcom" DNS-поиска каждого сервера имен. Эти значения определяются путем тщательного запроса каждым сервером имен IP-адресов 50 самых популярных доменных имен в Интернете, а также путем запроса несуществующих доменов.

По окончании проверки результаты подвергаются эвристическому и статистическому анализу. Основываясь на этих результатах, пользователи могут изменить порядок использования собственных резолверов своей системы или, если альтернативные публичные серверы имен предлагают более высокую производительность или возможности по сравнению с используемыми в настоящее время серверами имен, перейти на один или несколько альтернативных серверов имен.

Основные характеристики DNS Benchmark: