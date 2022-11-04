Batch Image Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,31 Мб
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Batch Image Converter - простой и мощный инструмент для массового конвертирования между графическими форматами. С его помощью можно легко получить изображения в нужном формате из папки, содержащей картинки разных типов.

Вы можете с легкостью конвертировать одно или несколько изображений в пакетном режиме с помощью этого удобного и надежного приложения, которое может обрабатывать целые папки. Вы можете использовать это интуитивно понятное и удобное приложение для быстрого изменения форматов нескольких графических файлов. Вам просто нужно добавить файлы изображений либо с помощью перетаскивания, либо вручную перейдя к расположению каждого файла.

Выберите формат выходного изображения, конвертируйте исходные изображения, выполнив пакетное преобразование за один раз. Программа поддерживает типы файлов изображений JPEG, BMP, GIF, ICO, PNG, TIFF, WMP.

В зависимости от количества исходных изображений, конвертирование файлов может занять больше или меньше времени. Приложение работает быстро, а по завершении процесса конвертирования отображается уведомление.

Кроме того, программа установки может добавить ярлык в каталог SendTo, чтобы пользователи могли щелкнуть правой кнопкой мыши на файлах или папках из контекстного меню и конвертировать выбранные файлы за один раз.

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