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NetworkInterfacesView для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:62 Кб
NetworkInterfacesView скриншот № 1
NetworkInterfacesView скриншот № 2

NetworkInterfacesView - простой инструмент, который отображает список всех сетевых адаптеров/интерфейсов, установленных в вашей системе. Программа показывает сетевые интерфейсы, которые в настоящее время активны, а также сетевые интерфейсы, которые были установлены ранее, но сейчас не подключены (например, беспроводные сетевые адаптеры USB).

Для каждого сетевого интерфейса, найденного в системе, отображается следующая информация (если она хранится в реестре): Имя устройства, Имя подключения, IP-адрес, Маска подсети, Шлюз по умолчанию, DHCP-сервер, Статус, MAC-адрес и многое другое.

Пользователь может выбрать один или несколько элементов сетевого интерфейса, а затем экспортировать их в файл xml/html/csv/tab-delimited или скопировать их в буфер обмена, а затем вставить в Excel или другое приложение для работы с электронными таблицами.

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