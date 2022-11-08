NetworkInterfacesView - простой инструмент, который отображает список всех сетевых адаптеров/интерфейсов, установленных в вашей системе. Программа показывает сетевые интерфейсы, которые в настоящее время активны, а также сетевые интерфейсы, которые были установлены ранее, но сейчас не подключены (например, беспроводные сетевые адаптеры USB).

Для каждого сетевого интерфейса, найденного в системе, отображается следующая информация (если она хранится в реестре): Имя устройства, Имя подключения, IP-адрес, Маска подсети, Шлюз по умолчанию, DHCP-сервер, Статус, MAC-адрес и многое другое.

Пользователь может выбрать один или несколько элементов сетевого интерфейса, а затем экспортировать их в файл xml/html/csv/tab-delimited или скопировать их в буфер обмена, а затем вставить в Excel или другое приложение для работы с электронными таблицами.