Soul Browser для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.29 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SoulSoft
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|33,44 Мб
Soul Browser - мобильный интернет-браузер со всеми необходимыми функциями, который включает в себя мощный блокировщик рекламы, автоматический перевод страниц, а также широкие возможности настройки.
Основные характеристики Soul Browser:
- Автоматический перевод.
- Сохранение данных.
- Быстрая загрузка.
- Редактирование макета, меню, панели поиска, панели вкладок, жестов.
- Одноручный режим.
- Темная тема.
- Экранный фильтр.
- Режим чтения.
- Возможность изменить шрифт.
- Преобразование текста в речь.
- Безопасность клавиатуры.
- Экран блокировки.
- Режим инкогнито.
- Создание скриншотов с прокруткой.
- Просмотр только изображений.
- Возможность сохранить все изображения.
- Просмотрщик PDF.
- Фоторедактор.
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Admin
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