Soul Browser для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.29 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:33,44 Мб
Soul Browser скриншот № 1
Soul Browser скриншот № 2
Soul Browser скриншот № 3
Soul Browser скриншот № 4

Soul Browser - мобильный интернет-браузер со всеми необходимыми функциями, который включает в себя мощный блокировщик рекламы, автоматический перевод страниц, а также широкие возможности настройки.

Основные характеристики Soul Browser:

  • Автоматический перевод.
  • Сохранение данных.
  • Быстрая загрузка.
  • Редактирование макета, меню, панели поиска, панели вкладок, жестов.
  • Одноручный режим.
  • Темная тема.
  • Экранный фильтр.
  • Режим чтения.
  • Возможность изменить шрифт.
  • Преобразование текста в речь.
  • Безопасность клавиатуры.
  • Экран блокировки.
  • Режим инкогнито.
  • Создание скриншотов с прокруткой.
  • Просмотр только изображений.
  • Возможность сохранить все изображения.
  • Просмотрщик PDF.
  • Фоторедактор.
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