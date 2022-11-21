Habio для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 | Статистика
Размер:121,46 Мб
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Habio - это приложение для выявления хороших привычек и упражнений по улучшению самочувствия, организации своих ежедневных привычек и распорядка дня, а также тренировки позитивного мышления и уверенности в себе.

Приложение начинается с настройки распорядка дня и связанных с ним интересов и ежедневных привычек. После этого приложение создает календарь с рекомендуемыми распорядками дня. Придерживайтесь его или создайте свой собственный. Добавляйте отдельные привычки, чтобы улучшить свой образ жизни, или несколько действий для полного преображения.

Каждый день в календаре представлен текущий распорядок дня, а также рекомендации, касающиеся привычек позитивного мышления, благодарности, внимательности, советов по психологии или релаксации.

Отслеживайте каждую рутину и регистрируйте свои шаги, проверяйте и архивируйте цели, устанавливайте напоминания и разрабатывайте мотивационные планы из главного окна. Интересно, что с каждым напоминанием вы получаете список задач, которые необходимо выполнить и сопоставить в течение дня.

Редактируйте рутину и переносите задачи на другой день, распределяйте их на всю неделю, корректируйте время и место, а также добавляйте напоминания в журнал. Чтобы узнать о новых распорядках дня, советах, задачах, персонализированных привычках и продуктивных ритуалах, перейдите в раздел "Открытия".

Чтобы перейти в раздел дневника, нажмите кнопку в правом верхнем углу. В журнале хранятся все ваши ежедневные размышления, рутины и практики хорошего настроения. Все достижения, счетчик активных дней, привычки и записи находятся в области "Профиль".

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