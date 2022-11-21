Habio для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Gototop LTD
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 | Статистика
|Размер:
|121,46 Мб
Habio - это приложение для выявления хороших привычек и упражнений по улучшению самочувствия, организации своих ежедневных привычек и распорядка дня, а также тренировки позитивного мышления и уверенности в себе.
Приложение начинается с настройки распорядка дня и связанных с ним интересов и ежедневных привычек. После этого приложение создает календарь с рекомендуемыми распорядками дня. Придерживайтесь его или создайте свой собственный. Добавляйте отдельные привычки, чтобы улучшить свой образ жизни, или несколько действий для полного преображения.
Каждый день в календаре представлен текущий распорядок дня, а также рекомендации, касающиеся привычек позитивного мышления, благодарности, внимательности, советов по психологии или релаксации.
Отслеживайте каждую рутину и регистрируйте свои шаги, проверяйте и архивируйте цели, устанавливайте напоминания и разрабатывайте мотивационные планы из главного окна. Интересно, что с каждым напоминанием вы получаете список задач, которые необходимо выполнить и сопоставить в течение дня.
Редактируйте рутину и переносите задачи на другой день, распределяйте их на всю неделю, корректируйте время и место, а также добавляйте напоминания в журнал. Чтобы узнать о новых распорядках дня, советах, задачах, персонализированных привычках и продуктивных ритуалах, перейдите в раздел "Открытия".
Чтобы перейти в раздел дневника, нажмите кнопку в правом верхнем углу. В журнале хранятся все ваши ежедневные размышления, рутины и практики хорошего настроения. Все достижения, счетчик активных дней, привычки и записи находятся в области "Профиль".
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