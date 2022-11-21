Mech Arena для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.17.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Plarium Global Ltd
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 4 | Статистика
|Размер:
|189,44 Мб
Mech Arena - бесплатный робошутер с жаркими командными PvP-боями и бесконечными возможностями для настройки роботов. Присутствует возможность устраивать матчи с друзьями или участвовать в боях 5х5 и 2х2 с игроками со всего мира.
Выбери одного из десятков роботов, установи оружие – и устрой на Арене настоящее шоу. Меняй внешний вид роботов по мере того, как продвигаешься по дивизионам. Подбор противников происходит мгновенно, а сражение начинается меньше чем за минуту.
Особенности Mech Arena:
- Разнообразные PvP-режимы (режим «Захват контрольных точек», командные бои «Смертельного матча» 5х5 или 2х2).
- Более 25 уникальных карт.
- Более десятка мехов и 35 видов оружия дают в сумме множество комбинаций. Улучшай снаряжение и настраивай внешний вид роботов с помощью 500+ скинов.
- Активируй энергетические щиты, ремонтируй союзников, выполняй реактивные прыжки и применяй другие способности. Найди правильную тактику для своего отряда.
- Найми пилота, чтобы увеличить параметры и бонусы меха. Определи своих фаворитов и повышай их уровень в боях. Прокачай пилотов с помощью имплантатов, которые также дают мехам преимущество в матчах.
- Частные матчи: выбери карту, режим и игроков. Отрабатывай новые стратегии, устраивай PvP-турниры или испытывай новое оружие.
- Выполняй задания в еженедельных событиях или участвуй в турнирах – докажи свое превосходство.
- Интуитивно понятное управление.
- Mech Arena работает в большинстве сетей 4G или LTE.
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