Mech Arena для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.17.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 4 | Статистика
Размер:189,44 Мб
Mech Arena скриншот № 2
Mech Arena скриншот № 3
Mech Arena скриншот № 4

Mech Arena - бесплатный робошутер с жаркими командными PvP-боями и бесконечными возможностями для настройки роботов. Присутствует возможность устраивать матчи с друзьями или участвовать в боях 5х5 и 2х2 с игроками со всего мира.

Выбери одного из десятков роботов, установи оружие – и устрой на Арене настоящее шоу. Меняй внешний вид роботов по мере того, как продвигаешься по дивизионам. Подбор противников происходит мгновенно, а сражение начинается меньше чем за минуту.

Особенности Mech Arena:

  • Разнообразные PvP-режимы (режим «Захват контрольных точек», командные бои «Смертельного матча» 5х5 или 2х2).
  • Более 25 уникальных карт.
  • Более десятка мехов и 35 видов оружия дают в сумме множество комбинаций. Улучшай снаряжение и настраивай внешний вид роботов с помощью 500+ скинов.
  • Активируй энергетические щиты, ремонтируй союзников, выполняй реактивные прыжки и применяй другие способности. Найди правильную тактику для своего отряда.
  • Найми пилота, чтобы увеличить параметры и бонусы меха. Определи своих фаворитов и повышай их уровень в боях. Прокачай пилотов с помощью имплантатов, которые также дают мехам преимущество в матчах.
  • Частные матчи: выбери карту, режим и игроков. Отрабатывай новые стратегии, устраивай PvP-турниры или испытывай новое оружие.
  • Выполняй задания в еженедельных событиях или участвуй в турнирах – докажи свое превосходство.
  • Интуитивно понятное управление.
  • Mech Arena работает в большинстве сетей 4G или LTE.
ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"
 

скачать Garena Free FireGarena Free Fire 1.70.0

Мобильная многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы, в которой игрок...

скачать Genshin ImpactGenshin Impact 2.5.0_5517525_5674503

Genshin Impact - Игровой мир напичкан всяческими "подозрительными" строениями, пещерами,...

скачать Standoff 2Standoff 2 0.18.1

Динамичный онлайн экшн-шутер от первого лица для Android-устройств. Игроку доступны 5...

скачать Ам Ням: ПогоняАм Ням: Погоня 1.5.0

Увлекательный и динамичный раннер для Android, который придется по душе поклонникам...

скачать Mech ArenaMech Arena 2.17.0

Увлекательный робошутер для Android. Имеются разнообразные PvP-режимы, более 25 уникальных...

скачать N.O.V.A. — НаследиеN.O.V.A. — Наследие 5.8.3c

N.O.V.A. - Наследие - научно-фантастический шутер от первого лица в космическом корабле на...

Отзывы о программе Mech Arena

Admin

Отзывов о программе Mech Arena 2.17.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв