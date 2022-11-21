Mech Arena - бесплатный робошутер с жаркими командными PvP-боями и бесконечными возможностями для настройки роботов. Присутствует возможность устраивать матчи с друзьями или участвовать в боях 5х5 и 2х2 с игроками со всего мира.

Выбери одного из десятков роботов, установи оружие – и устрой на Арене настоящее шоу. Меняй внешний вид роботов по мере того, как продвигаешься по дивизионам. Подбор противников происходит мгновенно, а сражение начинается меньше чем за минуту.

Особенности Mech Arena: