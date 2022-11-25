Sleep Sounds: White Noise - это приложение для тех, кто хочет учиться, спать или медитировать, а также для тех, кому необходимо спокойное времяпрепровождение и кто не может достичь этого без определенного звукового сопровождения.

В главном окне, на экране Mixes, приложение предоставляет пакет миниатюр, соответствующих определенному саундтреку. Выберите из категорий "Дождь в лесу", "Полет", "Летний дождь", "Весенний дождь", "Путешествие на поезде", "Лес", "Тихая ночь", "Ночной поход", "Океан", "Вождение автомобиля" или "Сельская местность". В каждую категорию включено не менее трех звуков. Например, в "Лесу" есть пение птиц, звук бегущей воды и ветра.

Самое интересное, что вы можете добавлять новые звуки из раздела "Звуки". Нажмите на нижнее меню, чтобы отрегулировать громкость каждого звукового канала, остановить воспроизведение или сохранить конфигурацию. Также есть таймер, который можно запустить, и длительность затухания, которую можно изменить, вплоть до пятнадцати минут.

Что касается треков из раздела "Звуки", то они рассортированы по категориям. Можно добавить в свой микс звуки дождя или природы, животных, звуки города, белый, коричневый или розовый шум. Вы можете смешать трек летнего дождя со звуками птиц, водопада, звуками горящего дерева, сверчков и лягушек.

В окне настроек пользователь может изменить язык по умолчанию, включить ночной режим и напоминание о времени отхода ко сну.

Возможности Sleep Sounds: White Noise: