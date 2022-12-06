Delete Multiple Files - утилита позволяет избавиться от нескольких файлов или папок с вашего компьютера без необходимости их ручного удаления. Программа представляет собой упрощенное окно без чрезмерно сложных настроек.

Общий внешний вид и функциональность этой программной утилиты минималистичны, так как ее графический интерфейс не загроможден лишними меню и кнопками. Вместо этого вы получаете простое окно, в котором можно добавить файлы или папки, которые вы хотите удалить, а также ряд дополнительных функций, призванных упростить весь процесс.

Приложение поддерживает перетаскивание выбранных элементов для удаления. Его можно использовать для отдельных файлов, папок, вложенных папок и т.д. Вы можете выбирать между опциями "Отправить в корзину" и "Удалить навсегда". Также присутствует возможность указать маску файла при работе с каталогами. Это идеальное дополнение к вашему набору инструментов, позволяющее не тратить время, когда необходимо удалить несколько файлов. Он может пригодиться, когда вы хотите сэкономить время при одновременном удалении множества файлов.

Пользоваться программой очень просто: запустите программу Vovsoft Delete Multiple Files; добавьте любое количество файлов или каталогов (используйте специальное меню или перетаскивание); отредактируйте маски файлов, если вы хотите удалить файлы с помощью маски; выберите между опциями "Отправить в корзину" и "Удалить навсегда". После чего нажмите кнопку "LIST ALL", чтобы перечислить файлы перед удалением, и затем нажмите кнопку "УДАЛИТЬ ВСЕ".