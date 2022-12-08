Plant Parent для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Glority LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,77 Мб
Plant Parent - приложение, которое предлагает надежные решения по уходу за растениями. Присутствуют напоминания об уходе, идентификация растений с помощью камеры вашего мобильного устройства, возможность управлять графиками полива и удобрения и многое другое.
Особенности Plant Parent:
- Умные напоминания об уходе. Просто добавьте свои растения в Plant Parent и получайте уведомления, когда пора поливать, удобрять, обрезать, размножать, пересаживать и т.д.
- Идентификация растений. Достаточно просто сфотографировать неопознанное растение, и Plant Parent сразу идентифицирует его для вас.
- Создание индивидуального календаря ухода за своими растениями, чтобы вы могли легко управлять графиками полива и удобрения ваших растений в течение года.
- Ответы на все вопросы по уходу за растениями. Plant Parent может помочь вам понять, что не так, и разработать эффективный план лечения ваших растений.
- Управление своими растениями. Куда поставить растение? Сколько солнечного света ему нужно? Да, иногда это может быть сложно. Plant Parent может разобраться и помочь вам найти лучшие места для ваших растений.
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Admin
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