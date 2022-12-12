Disk Benchmark для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,2 Мб
Disk Benchmark - это утилита бенчмаркинга, предназначенная для тестирования и оценки производительности жесткого диска и SSD, определения скорости работы вашего накопителя.
Если вы хотите получить информацию о состоянии жестких дисков или проверить соответствие их технических характеристик, утилита бенчмарка поможет вам в этом. Vovsoft Disk Benchmark позволяет оценить производительность жестких дисков путем проведения эталонного теста для определения скорости диска. Утилита имеет минималистичный интерфейс, позволяющий лишь выбрать диск для анализа из выпадающего списка и запустить тест одним нажатием кнопки.
Приложение поддерживает типы файловых систем NTFS, FAT32 и FAT16, локальные жесткие диски, внешние жесткие диски, SSD-накопители, карты памяти SD/MMC и флэш-накопители USB. Индикатор выполнения показывает оценку оставшегося времени. Результат теста обычно не занимает много времени и отображается на экране в отдельном окне. Скорость отображается в МБ/с.
Программы-бенчмарки обычно измеряют теоретические максимальные скорости устройств. В тоже время, Vovsoft Disk Benchmark измеряет реальные скорости, позволяя пользователю изменять некоторые параметры. Программа использует текущую файловую систему, создает и удаляет тестовые файлы. Если диск фрагментирован, производительность будет снижена.
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