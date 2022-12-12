Disk Benchmark - это утилита бенчмаркинга, предназначенная для тестирования и оценки производительности жесткого диска и SSD, определения скорости работы вашего накопителя.

Если вы хотите получить информацию о состоянии жестких дисков или проверить соответствие их технических характеристик, утилита бенчмарка поможет вам в этом. Vovsoft Disk Benchmark позволяет оценить производительность жестких дисков путем проведения эталонного теста для определения скорости диска. Утилита имеет минималистичный интерфейс, позволяющий лишь выбрать диск для анализа из выпадающего списка и запустить тест одним нажатием кнопки.

Приложение поддерживает типы файловых систем NTFS, FAT32 и FAT16, локальные жесткие диски, внешние жесткие диски, SSD-накопители, карты памяти SD/MMC и флэш-накопители USB. Индикатор выполнения показывает оценку оставшегося времени. Результат теста обычно не занимает много времени и отображается на экране в отдельном окне. Скорость отображается в МБ/с.

Программы-бенчмарки обычно измеряют теоретические максимальные скорости устройств. В тоже время, Vovsoft Disk Benchmark измеряет реальные скорости, позволяя пользователю изменять некоторые параметры. Программа использует текущую файловую систему, создает и удаляет тестовые файлы. Если диск фрагментирован, производительность будет снижена.