Videoleap для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lightricks Ltd.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|92,02 Мб
Videoleap - это программное обеспечение, позволяющее пользователю редактировать и управлять видеоклипами, осуществлять вырезание и обрезку клипов, добавление визуальных эффектов и переходов, а также включение звуковых дорожек и закадрового голоса. Создавайте короткие ролики для социальных сетей из заранее определенных шаблонов, применяйте видео- и аудиоэффекты, накладывайте текст, изменяйте формат и экспортируйте проекты.
С самого начала пользователю предлагается широкий выбор шаблонов на выбор, все из различных категорий, путешествия, мода, короткие ролики, рекомендуемые, 4-10 клипов и многие другие. Выберите нужный шаблон и добавьте свои клипы или изображения.
Далее настало время применить видеоэффект для изменения внешнего вида ролика или звука. Видеоэффекты используются для улучшения дизайна видео, придания ему волнения или интереса, а также для исправления недостатков или ошибок в исходном файле. Можно использовать множество эффектов, от текстовых, аудио, фильтров до RGB, Pixel, Pattern и Prism.
Экспорт проекта осуществляется с помощью кнопки в правом верхнем углу. Что касается опций, вы можете настроить разрешение до 4K или установить частоту кадров в секунду до 60.
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