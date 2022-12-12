Videoleap - это программное обеспечение, позволяющее пользователю редактировать и управлять видеоклипами, осуществлять вырезание и обрезку клипов, добавление визуальных эффектов и переходов, а также включение звуковых дорожек и закадрового голоса. Создавайте короткие ролики для социальных сетей из заранее определенных шаблонов, применяйте видео- и аудиоэффекты, накладывайте текст, изменяйте формат и экспортируйте проекты.

С самого начала пользователю предлагается широкий выбор шаблонов на выбор, все из различных категорий, путешествия, мода, короткие ролики, рекомендуемые, 4-10 клипов и многие другие. Выберите нужный шаблон и добавьте свои клипы или изображения.

Далее настало время применить видеоэффект для изменения внешнего вида ролика или звука. Видеоэффекты используются для улучшения дизайна видео, придания ему волнения или интереса, а также для исправления недостатков или ошибок в исходном файле. Можно использовать множество эффектов, от текстовых, аудио, фильтров до RGB, Pixel, Pattern и Prism.

Экспорт проекта осуществляется с помощью кнопки в правом верхнем углу. Что касается опций, вы можете настроить разрешение до 4K или установить частоту кадров в секунду до 60.