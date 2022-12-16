Map Marker - простой в использовании и понятный инструмент для создания карт, добавления точек интереса и маркеров, определения макетов карт, а также ввода, экспорта и импорта маркеров.

Map Marker позволяет пользователям создавать пользовательские карты, используя Google Maps в качестве базовой платформы. Они могут добавлять на карты различные маркеры, такие как метки, точки интереса и другие аннотации, чтобы создавать карты, отвечающие их конкретным потребностям. Нажмите точку на карте и добавьте ее в качестве POI на свою карту.

Каждая POI (точка интереса), как правило, имеет название, описание, значок и цвет, которые можно настроить. Карта также может включать изображение и дату создания, а также GPS-координаты, определяющие ее местоположение. Эти функции позволяют пользователям создавать подробные и персонализированные карты, которые можно использовать для различных целей.

Приложение предлагает на выбор пользователей различные типы карт, включая карты местности, спутниковые, гибридные, открытые карты улиц, Bing Road, Bing Aerial, IGN Plans, Cadastral и Aerial. Каждый из этих типов карт имеет свои уникальные характеристики и может быть полезен в различных ситуациях. Например, тип карты Спутник показывает вид местности с воздуха, а тип карты Гибрид сочетает спутниковые снимки с картами дорог для обеспечения дополнительного контекста.

Окно "Настройки" в приложении для создания карт включает широкий спектр опций, включая импорт и экспорт, синхронизацию с облаком, стили отображения, действия по умолчанию, язык и единицы измерения.