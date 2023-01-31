Meme Generator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.6333 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:84,63 Мб
Meme Generator скриншот № 1
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Meme Generator скриншот № 4

Meme Generator - это забавное приложение для Android, которое предлагает быстрый и простой способ создать самый смешной мем и поделиться им с друзьями.

С Meme Generator пользователи получат доступ к более чем 1000 шаблонов, многочисленным наклейкам и спецэффектам, 50 шрифтам, возможности перемещать надписи по своему усмотрению, отсутствию водяных знаков на границах, возможности регулировать цвет и размер текста и многое другое.

Основные функции Meme Generator:

  • Различные категории мемов.
  • Более 1000 мемов высокого качества.
  • Для создания мема можно использовать изображения из галереи телефона.
  • Возможность сохранять и делиться мемами.
  • Огромный выбор стикеров, которые можно добавить к мемам.
  • Настройка цвета и размера текста.
  • Различные шрифты с возможностью добавить свои.
  • Возможность добавить до 10 подписей к изображению.
  • Перемещение подписи по картинке.
  • Объединение нескольких сохраненных мемов в один.
  • Обрезка изображения.
  • Быстрая прокрутка и возможность отображения в виде сетки.
  • Возможность добавить черные полосы к изображению (а-ля демотиватор).
  • Поиск / Фильтр для быстрого поиска.
  • Возможность создать свой собственный список любимых мемов.
  • Отсутствие водяных знаков.
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