Meme Generator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.6333 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ZomboDroid
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|84,63 Мб
Meme Generator - это забавное приложение для Android, которое предлагает быстрый и простой способ создать самый смешной мем и поделиться им с друзьями.
С Meme Generator пользователи получат доступ к более чем 1000 шаблонов, многочисленным наклейкам и спецэффектам, 50 шрифтам, возможности перемещать надписи по своему усмотрению, отсутствию водяных знаков на границах, возможности регулировать цвет и размер текста и многое другое.
Основные функции Meme Generator:
- Различные категории мемов.
- Более 1000 мемов высокого качества.
- Для создания мема можно использовать изображения из галереи телефона.
- Возможность сохранять и делиться мемами.
- Огромный выбор стикеров, которые можно добавить к мемам.
- Настройка цвета и размера текста.
- Различные шрифты с возможностью добавить свои.
- Возможность добавить до 10 подписей к изображению.
- Перемещение подписи по картинке.
- Объединение нескольких сохраненных мемов в один.
- Обрезка изображения.
- Быстрая прокрутка и возможность отображения в виде сетки.
- Возможность добавить черные полосы к изображению (а-ля демотиватор).
- Поиск / Фильтр для быстрого поиска.
- Возможность создать свой собственный список любимых мемов.
- Отсутствие водяных знаков.
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