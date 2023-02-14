Precise CPU Stress для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:561 Кб
Precise CPU Stress скриншот № 1
Precise CPU Stress скриншот № 2

Precise CPU Stress - утилита, которая может нагружать систему на регулируемом уровне на основе использования ЦП и ОЗУ. Использование ресурсов отображается на графике. Программа может анализировать внутренние процессы компьютера и обеспечивает хорошую основу для тестов производительности и стабильности.

Программа непрерывно отображает уровень нагрузки на основные ресурсы компьютера (CPU, RAM, диск) за последнюю минуту с разрешением в секундах. Текущий размер pagefile.sys отображается в нижней части окна.

Стресс-тест процессора можно запустить с помощью кнопки Start CPU. Уровень нагрузки на процессор можно изменить в любое время. Кнопка Stop CPU останавливает стресс-тест.

Кнопка Exit, меню Exit и кнопка ESC немедленно прекращают все стресс-тесты, закрывают каждое окно и завершают работу программы.

Стресс-тест оперативной памяти можно запустить с помощью кнопки Start RAM. Появится новое окно под названием Memory Bomb. Memory Bomb запускает стресс-тест оперативной памяти на основе уровня, установленного в меню RAM Stress Level. В контекстном меню Memory Bomb (Next Level) стресс оперативной памяти можно увеличить от 5% до 95%.

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