Moodistory для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Matoph Labs
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,76 Мб
Moodistory - удобный инструмент, включающий записи настроения на каждый день, заметки и мысли, диаграмму распределения настроения, настройки напоминаний, а также настраиваемые списки событий и категории для эффективного мониторинга психического здоровья.
Приложение Moodistory имеет простой в использовании и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который позволяет легко отслеживать ежедневное настроение. Приложение позволяет пользователям делать записи о настроении на каждый день, которые отображаются в календаре настроения.
Для каждой записи настроения можно добавлять заметки и мысли. Эта функция позволяет пользователям записывать свои мысли и чувства в определенный момент времени и впоследствии выявлять закономерности и триггеры в своем настроении. Кроме того, приложение позволяет пользователям указывать местоположение и изображения, что придает процессу отслеживания настроения индивидуальность.
Приложение включает статистику и отчеты о проделанной работе, которые показывают, как менялся уровень настроения с течением времени, позволяя выявить тенденции и закономерности. По умолчанию приложение поставляется с шестью уровнями настроения, но вы можете редактировать шкалу настроения и устанавливать количество уровней для рейтинга в соответствии со своими предпочтениями.
Диаграмма распределения настроений также является полезной опцией, которая позволяет пользователям увидеть, как распределяются их настроения во времени. Приложение также включает списки событий и категорий, которые можно настроить для отслеживания конкретных событий или случаев, которые могут повлиять на уровень настроения.
Moodistory содержит настройки для установки напоминаний, что может помочь выработать устойчивую привычку делать ежедневные записи о настроении. Пользователи также могут создавать, удалять или изменять события или категории, чтобы настроить свой опыт отслеживания настроения.
Интересной опцией является возможность создания PDF-файлов из ваших записей. Пользователи могут создавать резервные копии и восстанавливать, импортировать и экспортировать свои данные, чтобы история отслеживания настроения всегда была безопасной и доступной. Кроме того, пользователи могут настроить историю своего настроения, создав персонализированный отчет, который отражает их эмоциональное путешествие во времени.
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