Концепты - гибкое пространство для обдумывания, планирования и творчества, благодаря которому можно набрасывать буквально на ходу идеи, писать заметки, создавать раскадровки, эскизы товаров и дизайнерские проекты, а затем делиться ими с друзьями и клиентами. Благодаря векторному характеру приложения каждый штрих можно редактировать.

Особенности приложения: