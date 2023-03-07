Концепты для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023.01.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TopHatch, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|354,33 Мб
Концепты - гибкое пространство для обдумывания, планирования и творчества, благодаря которому можно набрасывать буквально на ходу идеи, писать заметки, создавать раскадровки, эскизы товаров и дизайнерские проекты, а затем делиться ими с друзьями и клиентами. Благодаря векторному характеру приложения каждый штрих можно редактировать.
Особенности приложения:
- реалистичные карандаши, ручки и кисти, реагирующие на изменение нажима, наклона и скорости нанесения штриха, с регулируемым живым сглаживанием;
- бесконечный холст, множество типов бумаги и настраиваемые сетки;
- колесо или панель инструментов, которые можно настроить, добавив любимые инструменты и готовые настройки;
- разбивка на бесконечное количество слоев с автоматической сортировкой и регулируемой прозрачностью;
- цветовые колеса HSL, RGB и COPIC, облегчающие подбор цветов, хорошо сочетающихся друг с другом;
- гибкое создание векторных набросков — перемещайте и правьте нарисованное, меняя инструмент, цвет, размер, сглаживание и масштаб;
- рисование с помощью направляющих, живых инструментов и измерения, чтобы получать более четкие и точные эскизы;
- возможность индивидуализировать все, что угодно — холст, инструменты, жесты и пр.;
- дублирование работы для облегчения внесения мелких улучшений;
- перетаскивание изображений прямо на холст для калькирования или использования в качестве образца;
- экспорт графики, файлов PDF или векторных изображений для печати или быстрого получения отзывов от друзей или клиентов.
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Admin
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