Концепты для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2023.01.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:354,33 Мб
Концепты скриншот № 1
Концепты скриншот № 2
Концепты скриншот № 3
Концепты скриншот № 4

Концепты - гибкое пространство для обдумывания, планирования и творчества, благодаря которому можно набрасывать буквально на ходу идеи, писать заметки, создавать раскадровки, эскизы товаров и дизайнерские проекты, а затем делиться ими с друзьями и клиентами. Благодаря векторному характеру приложения каждый штрих можно редактировать.

Особенности приложения:

  • реалистичные карандаши, ручки и кисти, реагирующие на изменение нажима, наклона и скорости нанесения штриха, с регулируемым живым сглаживанием;
  • бесконечный холст, множество типов бумаги и настраиваемые сетки;
  • колесо или панель инструментов, которые можно настроить, добавив любимые инструменты и готовые настройки;
  • разбивка на бесконечное количество слоев с автоматической сортировкой и регулируемой прозрачностью;
  • цветовые колеса HSL, RGB и COPIC, облегчающие подбор цветов, хорошо сочетающихся друг с другом;
  • гибкое создание векторных набросков — перемещайте и правьте нарисованное, меняя инструмент, цвет, размер, сглаживание и масштаб;
  • рисование с помощью направляющих, живых инструментов и измерения, чтобы получать более четкие и точные эскизы;
  • возможность индивидуализировать все, что угодно — холст, инструменты, жесты и пр.;
  • дублирование работы для облегчения внесения мелких улучшений;
  • перетаскивание изображений прямо на холст для калькирования или использования в качестве образца;
  • экспорт графики, файлов PDF или векторных изображений для печати или быстрого получения отзывов от друзей или клиентов.
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Отзывы о программе Концепты

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Отзывов о программе Концепты 2023.01.9 пока нет, можете добавить...

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