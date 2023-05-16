EximiousSoft Screen Capture - это профессиональное приложение для захвата экрана, предназначенное для любого пользователя Windows, которому нужен простой и эффективный способ делать скриншоты. Оно идеально подходит для создания снимков всего экрана, различных его областей, документов или даже определенных окон на рабочем столе с помощью горячих клавиш.

В то же время, EximiousSoft Screen Capture предоставляет мощную функцию записи экрана. Она способна записывать все, что происходит на экране компьютера, синхронизировать входной звук с микрофона и выходной звук с динамиков и сохранять их в виде высококачественного видео. Поддерживает mp4, flv, ts, mkv, mov, m3u8 и другие популярные видеоформаты.

Особенности EximiousSoft Screen Capture: