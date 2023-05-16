EximiousSoft Screen Capture для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.20 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:24,88 Мб
EximiousSoft Screen Capture скриншот № 1
EximiousSoft Screen Capture скриншот № 2
EximiousSoft Screen Capture скриншот № 3
EximiousSoft Screen Capture скриншот № 4

EximiousSoft Screen Capture - это профессиональное приложение для захвата экрана, предназначенное для любого пользователя Windows, которому нужен простой и эффективный способ делать скриншоты. Оно идеально подходит для создания снимков всего экрана, различных его областей, документов или даже определенных окон на рабочем столе с помощью горячих клавиш.

В то же время, EximiousSoft Screen Capture предоставляет мощную функцию записи экрана. Она способна записывать все, что происходит на экране компьютера, синхронизировать входной звук с микрофона и выходной звук с динамиков и сохранять их в виде высококачественного видео. Поддерживает mp4, flv, ts, mkv, mov, m3u8 и другие популярные видеоформаты.

Особенности EximiousSoft Screen Capture:

  • Захват полного экрана, активного окна и активного окна без рамки.
  • Захват окон, кнопок, панелей инструментов, элементов управления и других объектов окна.
  • Автоматическая прокрутка и захват всего содержимого окна или веб-страницы.
  • Запись всего происходящего на экране, поддержка записи на весь экран или выбранной области.
  • Одновременная запись звука с микрофона и динамиков.
  • Вывод высококачественных видеофайлов. Поддержка форматов mp4, flv, mov, mkv, m3u8, ts и др.
  • Добавляйте текстовые примечания, надписи, штампы, линии, стрелки и другие фигуры в захват с помощью инструментов рисования.
  • Выделение выбранной области с помощью инструмента "Выделение", а удаление с помощью инструмента "Стирание".
  • Для различных объектов аннотации можно установить эффекты тени и различную прозрачность.
  • Предоставляет инструменты выделения прямоугольника, эллипса, многоугольника и свободной руки для выделения некоторых частей захвата.
  • Прямое редактирование изображений: кадрирование, вырезание, вставка, масштабирование, зеркальное отображение, поворот, обрезка.
  • Добавляйте эффектные краевые эффекты к снимкам.
  • Применяйте эффекты границы, тени, перспективы, перекоса, скручивания страницы и т.д., чтобы улучшить изображение.
  • Легко добавляйте 60+ фильтров и эффектов к захваченным изображениям.
  • Отслеживание истории захвата, автосохранение захваченных изображений. Поддержка горячих клавиш, пользователь может задать горячие клавиши.
  • Позволяет загружать изображения из форматов GIF, BMP, PCX, JPG, TIFF, PNG, TGA, PSD, ICO, CUR, ANI и других.
  • Сохраняет снимки в виде файлов изображений BMP, GIF, JPG, PNG, PCX, TIF, TGA, PDF, ICO, CUR и др.
  • Отправляйте снимки в MS Word, Power Point, Excel или в виде вложений по электронной почте.
  • Копирует скриншоты в буфер обмена вручную или автоматически.
  • Загрузка скриншотов на веб-сайты через FTP.
  • И многое другое...
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