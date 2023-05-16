EximiousSoft Screen Capture для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EximiousSoft
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|24,88 Мб
EximiousSoft Screen Capture - это профессиональное приложение для захвата экрана, предназначенное для любого пользователя Windows, которому нужен простой и эффективный способ делать скриншоты. Оно идеально подходит для создания снимков всего экрана, различных его областей, документов или даже определенных окон на рабочем столе с помощью горячих клавиш.
В то же время, EximiousSoft Screen Capture предоставляет мощную функцию записи экрана. Она способна записывать все, что происходит на экране компьютера, синхронизировать входной звук с микрофона и выходной звук с динамиков и сохранять их в виде высококачественного видео. Поддерживает mp4, flv, ts, mkv, mov, m3u8 и другие популярные видеоформаты.
Особенности EximiousSoft Screen Capture:
- Захват полного экрана, активного окна и активного окна без рамки.
- Захват окон, кнопок, панелей инструментов, элементов управления и других объектов окна.
- Автоматическая прокрутка и захват всего содержимого окна или веб-страницы.
- Запись всего происходящего на экране, поддержка записи на весь экран или выбранной области.
- Одновременная запись звука с микрофона и динамиков.
- Вывод высококачественных видеофайлов. Поддержка форматов mp4, flv, mov, mkv, m3u8, ts и др.
- Добавляйте текстовые примечания, надписи, штампы, линии, стрелки и другие фигуры в захват с помощью инструментов рисования.
- Выделение выбранной области с помощью инструмента "Выделение", а удаление с помощью инструмента "Стирание".
- Для различных объектов аннотации можно установить эффекты тени и различную прозрачность.
- Предоставляет инструменты выделения прямоугольника, эллипса, многоугольника и свободной руки для выделения некоторых частей захвата.
- Прямое редактирование изображений: кадрирование, вырезание, вставка, масштабирование, зеркальное отображение, поворот, обрезка.
- Добавляйте эффектные краевые эффекты к снимкам.
- Применяйте эффекты границы, тени, перспективы, перекоса, скручивания страницы и т.д., чтобы улучшить изображение.
- Легко добавляйте 60+ фильтров и эффектов к захваченным изображениям.
- Отслеживание истории захвата, автосохранение захваченных изображений. Поддержка горячих клавиш, пользователь может задать горячие клавиши.
- Позволяет загружать изображения из форматов GIF, BMP, PCX, JPG, TIFF, PNG, TGA, PSD, ICO, CUR, ANI и других.
- Сохраняет снимки в виде файлов изображений BMP, GIF, JPG, PNG, PCX, TIF, TGA, PDF, ICO, CUR и др.
- Отправляйте снимки в MS Word, Power Point, Excel или в виде вложений по электронной почте.
- Копирует скриншоты в буфер обмена вручную или автоматически.
- Загрузка скриншотов на веб-сайты через FTP.
- И многое другое...
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