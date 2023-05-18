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EximiousSoft PDF Editor для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная | Цена: $54.95
Версия:3.05 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:11,04 Мб
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EximiousSoft PDF Editor - программа позволяет создавать, визуально редактировать PDF-документы и свободно конвертировать их в PDF и другие популярные форматы. Вы можете свободно добавлять или удалять страницы, тексты, изображения, графику, комментарии, водяные знаки и т.д. из/в документы, объединять несколько PDF документов в один или разделять сложные документы, как вам нужно.

Также EximiousSoft PDF Editor может создавать PDF-документы, которые на 100% соответствуют отраслевым стандартам и полностью совместимы с Adobe Reader и другими PDF-приложениями.

Особенности EximiousSoft PDF Editor:

  • Возможность изменить начертание шрифта, размер шрифта, цвет, надстрочный и подстрочный знаки, курсив, полужирный шрифт, начертание и другие характеристики.
  • Позволяет вручную установить базовый сдвиг, межсимвольный интервал и межстрочный интервал для некоторых символов в тексте.
  • Поддерживает вырезание, копирование, вставку, удаление некоторых символов текста, всегда позволяет вставлять текст из внешних приложений, таких как MS Word.
  • Поддерживает редактирование абзацев. При изменении размера текста он автоматически перестраивается.
  • Автоматическое объединение нескольких связанных текстовых объектов в один полный текст.
  • Тексты позволяют использовать различные цвета для заливки и обводки, а также различную прозрачность.
  • Каждая фигура может быть залита и обведена другим цветом с различной прозрачностью.
  • Поддержка вставки часто используемых фигур, таких как прямоугольники, эллипсы, линии, стрелки, закругленные прямоугольники.
  • Поддерживаются различные стили штрихов и ширина пера.
  • Поддерживает преобразование PDF-документов в формат MS Word, при этом можно редактировать максимальный объем исходного документа, а также форматы и стили для текста и графики.
  • Поддерживает преобразование PDF-форм в файлы MS Excel, EPub- и Txt-файлы.
  • Преобразование PDF-документа в любой стандартный формат изображений, включая JPG, PNG, TIFF, GIF и BMP.
  • И многое другое...
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Отзывы о программе EximiousSoft PDF Editor

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