EximiousSoft PDF Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная | Цена: $54.95
|Версия:
|3.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EximiousSoft
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|11,04 Мб
EximiousSoft PDF Editor - программа позволяет создавать, визуально редактировать PDF-документы и свободно конвертировать их в PDF и другие популярные форматы. Вы можете свободно добавлять или удалять страницы, тексты, изображения, графику, комментарии, водяные знаки и т.д. из/в документы, объединять несколько PDF документов в один или разделять сложные документы, как вам нужно.
Также EximiousSoft PDF Editor может создавать PDF-документы, которые на 100% соответствуют отраслевым стандартам и полностью совместимы с Adobe Reader и другими PDF-приложениями.
Особенности EximiousSoft PDF Editor:
- Возможность изменить начертание шрифта, размер шрифта, цвет, надстрочный и подстрочный знаки, курсив, полужирный шрифт, начертание и другие характеристики.
- Позволяет вручную установить базовый сдвиг, межсимвольный интервал и межстрочный интервал для некоторых символов в тексте.
- Поддерживает вырезание, копирование, вставку, удаление некоторых символов текста, всегда позволяет вставлять текст из внешних приложений, таких как MS Word.
- Поддерживает редактирование абзацев. При изменении размера текста он автоматически перестраивается.
- Автоматическое объединение нескольких связанных текстовых объектов в один полный текст.
- Тексты позволяют использовать различные цвета для заливки и обводки, а также различную прозрачность.
- Каждая фигура может быть залита и обведена другим цветом с различной прозрачностью.
- Поддержка вставки часто используемых фигур, таких как прямоугольники, эллипсы, линии, стрелки, закругленные прямоугольники.
- Поддерживаются различные стили штрихов и ширина пера.
- Поддерживает преобразование PDF-документов в формат MS Word, при этом можно редактировать максимальный объем исходного документа, а также форматы и стили для текста и графики.
- Поддерживает преобразование PDF-форм в файлы MS Excel, EPub- и Txt-файлы.
- Преобразование PDF-документа в любой стандартный формат изображений, включая JPG, PNG, TIFF, GIF и BMP.
- И многое другое...
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