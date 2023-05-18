EximiousSoft PDF Editor - программа позволяет создавать, визуально редактировать PDF-документы и свободно конвертировать их в PDF и другие популярные форматы. Вы можете свободно добавлять или удалять страницы, тексты, изображения, графику, комментарии, водяные знаки и т.д. из/в документы, объединять несколько PDF документов в один или разделять сложные документы, как вам нужно.

Также EximiousSoft PDF Editor может создавать PDF-документы, которые на 100% соответствуют отраслевым стандартам и полностью совместимы с Adobe Reader и другими PDF-приложениями.

Особенности EximiousSoft PDF Editor: