Matrix Calculator для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,9 Мб
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Matrix Calculator - комплексное приложение, которое позволяет решать матричные уравнения с пошаговыми решениями. Приложение содержит все формулы для решения любых типов матричных уравнений.

Достпны такие инструменты, как матричный калькулятор, калькулятор сложения/вычитания и умножения матриц, калькулятор определителя матрицы, калькулятор транспонирования матрицы, матричный обратный калькулятор, калькулятор матричного ранга, калькулятор исключения Гаусса Джордана, калькулятор недействительности матрицы, калькулятор матричной трассировки и пр.

Возможности Matrix Calculator:

  • Полные решения матричной алгебры.
  • Простота использования.
  • Автоматический расчет матричных уравнений.
  • Интуитивный пользовательский дизайн.
  • Универсальный матричный решатель.
  • Пошаговые решения.
  • Позволяет решить любой тип проблемы с матрицами.
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