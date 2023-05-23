Matrix Calculator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bazzigate corp
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,9 Мб
Matrix Calculator - комплексное приложение, которое позволяет решать матричные уравнения с пошаговыми решениями. Приложение содержит все формулы для решения любых типов матричных уравнений.
Достпны такие инструменты, как матричный калькулятор, калькулятор сложения/вычитания и умножения матриц, калькулятор определителя матрицы, калькулятор транспонирования матрицы, матричный обратный калькулятор, калькулятор матричного ранга, калькулятор исключения Гаусса Джордана, калькулятор недействительности матрицы, калькулятор матричной трассировки и пр.
Возможности Matrix Calculator:
- Полные решения матричной алгебры.
- Простота использования.
- Автоматический расчет матричных уравнений.
- Интуитивный пользовательский дизайн.
- Универсальный матричный решатель.
- Пошаговые решения.
- Позволяет решить любой тип проблемы с матрицами.
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