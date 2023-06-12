Gilisoft Video Editor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|53,85 Мб
Gilisoft Video Editor - это мощное и интуитивно понятное мобильное приложение, предназначенное для редактирования видео на вашем смартфоне или планшете. С его помощью вы можете создавать профессиональные видеоролики, применять различные эффекты, улучшать качество изображения, добавлять звуковые дорожки и многое другое.
Основные функции Gilisoft Video Editor:
- Редактирование видео: приложение предлагает широкий набор инструментов для обрезки, объединения и разделения видеофайлов. Вы можете легко удалять ненужные фрагменты, объединять разные видеоролики в один и разбивать длинные видеофайлы на более маленькие части.
- Добавление эффектов и фильтров: Gilisoft Video Editor предлагает множество эффектов и фильтров, которые помогут вам придать вашим видеороликам профессиональный вид. Вы можете настроить яркость, контрастность, насыщенность и другие параметры изображения, а также добавить различные стили фильтров для создания желаемого эффекта.
- Текст и водяные знаки: Можно добавлять текстовые надписи на видео с выбором различных шрифтов, размеров и цветов. Также вы можете добавлять водяные знаки на видео для защиты авторских прав или для добавления логотипа или брендинга.
- Аудиоредактирование: Gilisoft Video Editor позволяет редактировать звуковые дорожки в видеофайлах. Вы можете добавлять фоновую музыку, настраивать громкость звука, накладывать звуковые эффекты и многое другое.
- Экспорт и публикация: После завершения редактирования вы можете экспортировать видео в различные форматы, такие как MP4, AVI, MOV и другие. Также вы можете легко поделиться своими произведениями на популярных социальных платформах, таких как YouTube, Instagram и Facebook.
Gilisoft Video Editor - это удобное и многофункциональное приложение, которое поможет вам создавать и редактировать видео прямо на вашем мобильном устройстве. Благодаря его интуитивному интерфейсу и широкому спектру функций, вы сможете достичь профессиональных результатов без лишних сложностей.
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