When to Fish для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:32,09 Мб
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When to Fish скриншот № 2
When to Fish скриншот № 3
When to Fish скриншот № 4

When to Fish поможет вам определить наилучшие условия для рыбалки. Оно предоставляет прогноз погоды, давления, ветра и других метеорологических условий, а также информацию о текущей фазе Луны и солнечно-лунных предсказаниях. Это поможет вам планировать рыбалку так, чтобы увеличить вероятность успешного улова.

Список основных возможностей приложения When to Fish:

  • Предоставление условий погоды для ловли различных видов пресноводной рыбы, таких как карп, амур, судак, щука, сом, окунь, лещ, усач, линь, форель, карась, хариус, подуст, угорь и жерех.
  • Прогноз общей активности рыбы на основе множества факторов.
  • Предоставление точного прогноза погоды, включая данные о давлении, ветре и других метеорологических условиях, которые могут влиять на рыбалку.
  • Отображение текущей фазы Луны, что может быть полезно для планирования рыбалки, и солнечно-лунных предсказаний.
  • Помощь в выборе оптимального времени и места для рыбалки.

В целом, When to Fish - это незаменимый помощник для рыбаков, который поможет определить наилучшие условия для успешной рыбалки. С его помощью вы сможете получить прогноз активности пресноводной рыбы, информацию о погоде, фазе Луны и других факторах, необходимых для планирования рыбалки. Приложение обеспечивает удобство использования и помогает увеличить вероятность улова.

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