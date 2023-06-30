When to Fish для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Miroslav Capkovic
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|32,09 Мб
When to Fish поможет вам определить наилучшие условия для рыбалки. Оно предоставляет прогноз погоды, давления, ветра и других метеорологических условий, а также информацию о текущей фазе Луны и солнечно-лунных предсказаниях. Это поможет вам планировать рыбалку так, чтобы увеличить вероятность успешного улова.
Список основных возможностей приложения When to Fish:
- Предоставление условий погоды для ловли различных видов пресноводной рыбы, таких как карп, амур, судак, щука, сом, окунь, лещ, усач, линь, форель, карась, хариус, подуст, угорь и жерех.
- Прогноз общей активности рыбы на основе множества факторов.
- Предоставление точного прогноза погоды, включая данные о давлении, ветре и других метеорологических условиях, которые могут влиять на рыбалку.
- Отображение текущей фазы Луны, что может быть полезно для планирования рыбалки, и солнечно-лунных предсказаний.
- Помощь в выборе оптимального времени и места для рыбалки.
В целом, When to Fish - это незаменимый помощник для рыбаков, который поможет определить наилучшие условия для успешной рыбалки. С его помощью вы сможете получить прогноз активности пресноводной рыбы, информацию о погоде, фазе Луны и других факторах, необходимых для планирования рыбалки. Приложение обеспечивает удобство использования и помогает увеличить вероятность улова.
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