Flora Incognita для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.61 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22,56 Мб
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Flora Incognita скриншот № 4

Flora Incognita - простое в использовании приложение, которое поможет вам распознать любое цветущее растение. Просто сфотографируйте растение с помощью приложения и узнайте его название, а также получите подробную информацию о нем. Благодаря высокоточным алгоритмам на основе искусственного интеллекта, приложение распознает дикорастущие растения даже до их цветения.

Основные возможности приложения Flora Incognita:

  • Распознавание растений: Просто сфотографируйте растение с помощью смартфона, и приложение определит его вид. Вы получите информационный лист, содержащий все необходимые сведения о растении.
  • Список наблюдений: Все ваши собранные наблюдения растений хранятся в списке наблюдений. Вы можете легко просмотреть и организовать свои находки. Карты показывают места, где вы нашли растения, позволяя вам отслеживать свой прогресс в изучении дикорастущей флоры.
  • Научно-исследовательский проект: Приложение Flora Incognita является частью научно-исследовательского проекта, посвященного охране природы. Благодаря вашим наблюдениям ученые могут изучать такие вопросы, как распространение инвазивных видов и влияние изменения климата на биотопы.
  • Статьи и новости: В приложении регулярно публикуются статьи о новых событиях в проекте, научной работе и интересных фактах о природе. Вы всегда будете в курсе последних обновлений и открытий.

В целом, Flora Incognita - это удобное и полезное приложение, позволяющее вам расширить свои знания о дикорастущих растениях, принять участие в научных исследованиях и делиться своими открытиями с другими людьми.

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