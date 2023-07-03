Flora Incognita - простое в использовании приложение, которое поможет вам распознать любое цветущее растение. Просто сфотографируйте растение с помощью приложения и узнайте его название, а также получите подробную информацию о нем. Благодаря высокоточным алгоритмам на основе искусственного интеллекта, приложение распознает дикорастущие растения даже до их цветения.

Основные возможности приложения Flora Incognita:

Распознавание растений: Просто сфотографируйте растение с помощью смартфона, и приложение определит его вид. Вы получите информационный лист, содержащий все необходимые сведения о растении.

Список наблюдений: Все ваши собранные наблюдения растений хранятся в списке наблюдений. Вы можете легко просмотреть и организовать свои находки. Карты показывают места, где вы нашли растения, позволяя вам отслеживать свой прогресс в изучении дикорастущей флоры.

Научно-исследовательский проект: Приложение Flora Incognita является частью научно-исследовательского проекта, посвященного охране природы. Благодаря вашим наблюдениям ученые могут изучать такие вопросы, как распространение инвазивных видов и влияние изменения климата на биотопы.

Статьи и новости: В приложении регулярно публикуются статьи о новых событиях в проекте, научной работе и интересных фактах о природе. Вы всегда будете в курсе последних обновлений и открытий.

В целом, Flora Incognita - это удобное и полезное приложение, позволяющее вам расширить свои знания о дикорастущих растениях, принять участие в научных исследованиях и делиться своими открытиями с другими людьми.