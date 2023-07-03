Flora Incognita для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.61 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Technische Universität Ilmenau
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22,56 Мб
Flora Incognita - простое в использовании приложение, которое поможет вам распознать любое цветущее растение. Просто сфотографируйте растение с помощью приложения и узнайте его название, а также получите подробную информацию о нем. Благодаря высокоточным алгоритмам на основе искусственного интеллекта, приложение распознает дикорастущие растения даже до их цветения.
Основные возможности приложения Flora Incognita:
- Распознавание растений: Просто сфотографируйте растение с помощью смартфона, и приложение определит его вид. Вы получите информационный лист, содержащий все необходимые сведения о растении.
- Список наблюдений: Все ваши собранные наблюдения растений хранятся в списке наблюдений. Вы можете легко просмотреть и организовать свои находки. Карты показывают места, где вы нашли растения, позволяя вам отслеживать свой прогресс в изучении дикорастущей флоры.
- Научно-исследовательский проект: Приложение Flora Incognita является частью научно-исследовательского проекта, посвященного охране природы. Благодаря вашим наблюдениям ученые могут изучать такие вопросы, как распространение инвазивных видов и влияние изменения климата на биотопы.
- Статьи и новости: В приложении регулярно публикуются статьи о новых событиях в проекте, научной работе и интересных фактах о природе. Вы всегда будете в курсе последних обновлений и открытий.
В целом, Flora Incognita - это удобное и полезное приложение, позволяющее вам расширить свои знания о дикорастущих растениях, принять участие в научных исследованиях и делиться своими открытиями с другими людьми.
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