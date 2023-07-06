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iFunia Media Player для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:41,52 Мб
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iFunia Media Player скриншот № 3

iFunia Media Player - мощное приложение для воспроизведения мультимедийных файлов, которое обеспечивает удобное и качественное воспроизведение различных форматов. С этим плеером вы сможете наслаждаться своими любимыми фильмами и музыкой с высокой четкостью и плавностью.

Основные возможности приложения iFunia Media Player:

  • Мощное декодирование и упрощение воспроизведения: iFunia Media Player обеспечивает поддержку широкого спектра форматов, включая MP4, AVI, MKV, MOV, MP3, M4A, WMA и многие другие. Вы сможете воспроизводить фильмы HEVC/1080P/4K/8K и наслаждаться музыкой Hi-Fi с плавным воспроизведением.
  • Полный контроль над воспроизведением мультимедиа: приложение позволяет вам полностью контролировать процесс воспроизведения с настраиваемыми опциями. Вы сможете создавать уникальные плейлисты видео и аудио, использовать различные элементы управления, такие как воспроизведение/пауза, перемотка, регулировка громкости и многое другое.
  • Поддержка всех видео- и аудиоформатов: iFunia Media Player поддерживает практически все видео- и аудиоформаты. Вы сможете воспроизводить файлы без необходимости устанавливать дополнительные пакеты кодеков, благодаря лучшему в своем классе декодированию и качеству изображения.
  • Установка звуковой дорожки и субтитров: приложение позволяет гибко переключаться между различными звуковыми дорожками и языковыми титрами в видео. Вы также можете добавлять внешние субтитры или синхронизировать их автоматически.
  • Дополнительные функции: iFunia Media Player предлагает возможность делать скриншоты из видео, работать в полноэкранном или мини-режиме для удобства просмотра, а также создавать и управлять собственными списками воспроизведения.

В целом, iFunia Media Player представляет собой мощное и удобное приложение для воспроизведания мультимедийных файлов. Оно поддерживает широкий спектр форматов, обеспечивает высокое качество изображения и звука, а также предоставляет полный контроль над воспроизведением. Вы сможете создавать плейлисты, конвертировать медиафайлы, управлять звуковыми дорожками и субтитрами, делать скриншоты и наслаждаться просмотром в полноэкранном или мини-режиме. Благодаря iFunia Media Player вы получите удобочитаемый и уникальный опыт просмотра и прослушивания мультимедийного контента.

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