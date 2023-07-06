Threads для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|289.0.0.77.109 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|77,04 Мб
Threads - это новая социальная платформа от компании Meta, которая позволяет вам связываться с сообществами, которые вас интересуют, и обсуждать различные темы, начиная от текущих событий до будущих трендов.
Доступны функции, которые помогут вам находить и следить за любимыми авторами, а также общаться напрямую с ними. Threads дает вам возможность привлекать новых подписчиков, делиться своими идеями, мнениями и творчеством с миром.
Это приложение призвано стать конкурентом Twitter и предлагает уникальные функции, которые делают его привлекательным для пользователей.
Основные возможности приложения Threads:
- Публичные разговоры в режиме реального времени: Threads предоставляет пользователю возможность вести открытые беседы с другими пользователями в прокручивающейся ленте. Здесь можно делиться своими мыслями, идеями, фотографиями и видео.
- Импорт списка подписчиков из Instagram: Пользователи могут легко импортировать список людей, за которыми они следят в Instagram, в приложение Threads. Это позволяет удобно поддерживать связь с интересными людьми и обсуждать общие темы.
- Простота использования: Threads разработан с упором на простоту и интуитивно понятный интерфейс. Вам не потребуется долго разбираться в функциях приложения, чтобы начать общаться с другими пользователями.
- Возможность публикации фотографий и видео: Как и в Instagram, в Threads можно публиковать свои фотографии и видео. Это позволяет делиться важными моментами из своей жизни с другими пользователями и получать отклик на свои творческие работы.
- Персонализация аккаунта: Вы можете настроить свой аккаунт в Threads на публичный или частный режим, в зависимости от вашего предпочтения. Также есть возможность верификации аккаунта, что помогает подтвердить вашу личность и повысить доверие к вашим сообщениям.
В общем, Threads - это новое приложение от Instagram, которое позволяет пользователям проводить публичные беседы и общаться в реальном времени. С его помощью вы можете легко импортировать список подписчиков из Instagram и общаться с интересными людьми. Threads предлагает удобный интерфейс, возможность публикации фотографий и видео, а также настройку приватности аккаунта. Если вы ищете новый способ общения и обмена идеями, Threads может стать вашим идеальным помощником.
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