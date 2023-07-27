PDF Merge для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Benzveen
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,37 Мб
PDF Merge - это удобное приложение, которое позволяет объединять несколько файлов PDF, веб-страниц, Jpeg и PNG в один компактный PDF-файл. Теперь отправка нескольких файлов в одном письме или обмен файлами стал проще, чем когда-либо. С помощью приложения можно осуществлять объединение файлов, менять порядок файлов перед объединением, обеспечивать безопасность ваших данных, зашифровав PDF-документ паролем, уменьшать размер PDF-файлов, конвертировать интересующие вас веб-страницы в PDF и многое другое.
Основные возможности приложения:
- Упорядочивание файлов: Вы можете перетаскивать файлы и упорядочивать их так, как вам удобно. Просто проведите пальцем, чтобы отменить документ. Интуитивный пользовательский интерфейс и простой дизайн обеспечивают удобство использования.
- Множество источников: Получайте доступ к файлам из различных источников, включая локальное хранилище, камеру и веб-сайты. Объединяйте все файлы в один компактный PDF.
- Конвертер веб-страниц: Встроенный конвертер веб-страниц позволяет легко преобразовывать любую веб-страницу в PDF. Эти PDF-файлы затем также можно объединять с другими документами.
- Без ограничений: Вы не ограничены по количеству файлов при объединении, что делает процесс слияния гибким и удобным.
- Создание PDF с нуля: Теперь у вас есть возможность создавать PDF с нуля с помощью встроенного текстового редактора. Добавляйте текст и изображения, чтобы получить точно такой PDF-документ, как вам необходимо.
В целом, приложение PDF Merge предоставляет простой способ объединения нескольких файлов в один PDF-документ. Интуитивный интерфейс, многофункциональные возможности и возможность создания PDF с нуля делают его идеальным выбором для всех, кто нуждается в удобном и эффективном инструменте для работы с PDF-файлами.
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