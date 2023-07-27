PDF Merge для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,37 Мб
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PDF Merge - это удобное приложение, которое позволяет объединять несколько файлов PDF, веб-страниц, Jpeg и PNG в один компактный PDF-файл. Теперь отправка нескольких файлов в одном письме или обмен файлами стал проще, чем когда-либо. С помощью приложения можно осуществлять объединение файлов, менять порядок файлов перед объединением, обеспечивать безопасность ваших данных, зашифровав PDF-документ паролем, уменьшать размер PDF-файлов, конвертировать интересующие вас веб-страницы в PDF и многое другое.

Основные возможности приложения:

  • Упорядочивание файлов: Вы можете перетаскивать файлы и упорядочивать их так, как вам удобно. Просто проведите пальцем, чтобы отменить документ. Интуитивный пользовательский интерфейс и простой дизайн обеспечивают удобство использования.
  • Множество источников: Получайте доступ к файлам из различных источников, включая локальное хранилище, камеру и веб-сайты. Объединяйте все файлы в один компактный PDF.
  • Конвертер веб-страниц: Встроенный конвертер веб-страниц позволяет легко преобразовывать любую веб-страницу в PDF. Эти PDF-файлы затем также можно объединять с другими документами.
  • Без ограничений: Вы не ограничены по количеству файлов при объединении, что делает процесс слияния гибким и удобным.
  • Создание PDF с нуля: Теперь у вас есть возможность создавать PDF с нуля с помощью встроенного текстового редактора. Добавляйте текст и изображения, чтобы получить точно такой PDF-документ, как вам необходимо.

В целом, приложение PDF Merge предоставляет простой способ объединения нескольких файлов в один PDF-документ. Интуитивный интерфейс, многофункциональные возможности и возможность создания PDF с нуля делают его идеальным выбором для всех, кто нуждается в удобном и эффективном инструменте для работы с PDF-файлами.

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