MSG 2 PST для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $17.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PST Walker Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,52 Мб
MSG 2 PST - это удобное приложение для проверки электронной почты и конвертации почтовых сообщений. Оно предоставляет простой и быстрый способ подключиться к нескольким почтовым службам без необходимости использования веб-браузера.
MSG 2 PST прост в использовании: вы указываете источник сообщений, и программа автоматически находит и конвертирует их. Все выбранные форматы обрабатываются одновременно, сохраняя структуру каталогов при импорте.
Основные возможности приложения MSG 2 PST:
- Поддержка различных форматов: MSG, EML и TXT.
- Импорт в текущий почтовый клиент Outlook в виде PST-файлов.
- Минималистичный и интуитивный визуальный дизайн.
- Обновление журнала событий в режиме реального времени.
- Простая настройка и быстрая конвертация сообщений.
- Возможность назначить горячую клавишу для быстрого доступа к программе.
Для начала работы с приложением необходимо проверить наличие .NET Framework, хотя в современных версиях Windows он обычно установлен по умолчанию. Кроме того, требуется настроенный почтовый клиент Outlook, так как конвертированные элементы попадают в него напрямую.
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Admin
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