MSG 2 PST - это удобное приложение для проверки электронной почты и конвертации почтовых сообщений. Оно предоставляет простой и быстрый способ подключиться к нескольким почтовым службам без необходимости использования веб-браузера.

MSG 2 PST прост в использовании: вы указываете источник сообщений, и программа автоматически находит и конвертирует их. Все выбранные форматы обрабатываются одновременно, сохраняя структуру каталогов при импорте.

Основные возможности приложения MSG 2 PST:

Поддержка различных форматов: MSG, EML и TXT.

Импорт в текущий почтовый клиент Outlook в виде PST-файлов.

Минималистичный и интуитивный визуальный дизайн.

Обновление журнала событий в режиме реального времени.

Простая настройка и быстрая конвертация сообщений.

Возможность назначить горячую клавишу для быстрого доступа к программе.

Для начала работы с приложением необходимо проверить наличие .NET Framework, хотя в современных версиях Windows он обычно установлен по умолчанию. Кроме того, требуется настроенный почтовый клиент Outlook, так как конвертированные элементы попадают в него напрямую.