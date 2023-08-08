MSG 2 PST для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $17.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,52 Мб
MSG 2 PST скриншот № 1

MSG 2 PST - это удобное приложение для проверки электронной почты и конвертации почтовых сообщений. Оно предоставляет простой и быстрый способ подключиться к нескольким почтовым службам без необходимости использования веб-браузера.

MSG 2 PST прост в использовании: вы указываете источник сообщений, и программа автоматически находит и конвертирует их. Все выбранные форматы обрабатываются одновременно, сохраняя структуру каталогов при импорте.

Основные возможности приложения MSG 2 PST:

  • Поддержка различных форматов: MSG, EML и TXT.
  • Импорт в текущий почтовый клиент Outlook в виде PST-файлов.
  • Минималистичный и интуитивный визуальный дизайн.
  • Обновление журнала событий в режиме реального времени.
  • Простая настройка и быстрая конвертация сообщений.
  • Возможность назначить горячую клавишу для быстрого доступа к программе.

Для начала работы с приложением необходимо проверить наличие .NET Framework, хотя в современных версиях Windows он обычно установлен по умолчанию. Кроме того, требуется настроенный почтовый клиент Outlook, так как конвертированные элементы попадают в него напрямую.

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