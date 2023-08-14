eCards для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KVADGroup
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28,01 Мб
eCards: Открытки и пожелания - это ваш незаменимый помощник в искусстве делать близким приятные сюрпризы. В этом приложении вы найдете бесконечное разнообразие тематических открыток и поздравлений, которые помогут вам выразить свои чувства и пожелания с легкостью.
Особенности приложения eCards:
- Большой выбор категорий: Вас ждут поздравления на все случаи жизни - от дня рождения до свадьбы, от Нового Года до Дня Учителя.
- Персонализация: Выбирайте открытки с именами, подходящими для различных отношений - от мамы до друзей.
- Уникальные дизайны: Наслаждайтесь свежими и креативными дизайнами, которые добавляют особый шарм каждому поздравлению.
- Простота использования: Легко находите и отправляйте поздравления с помощью удобного интерфейса.
- Регулярное обновление: Коллекция постоянно пополняется, гарантируя актуальность и разнообразие выбора.
Создавайте моменты радости и теплоты, делясь красочными и трогательными открытками с вашими близкими. Превратите обыденные моменты в особенные с eCards: Открытки и пожелания.
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Отзывы о программе eCards
Admin
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