eCards для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28,01 Мб
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eCards: Открытки и пожелания - это ваш незаменимый помощник в искусстве делать близким приятные сюрпризы. В этом приложении вы найдете бесконечное разнообразие тематических открыток и поздравлений, которые помогут вам выразить свои чувства и пожелания с легкостью.

Особенности приложения eCards:

  • Большой выбор категорий: Вас ждут поздравления на все случаи жизни - от дня рождения до свадьбы, от Нового Года до Дня Учителя.
  • Персонализация: Выбирайте открытки с именами, подходящими для различных отношений - от мамы до друзей.
  • Уникальные дизайны: Наслаждайтесь свежими и креативными дизайнами, которые добавляют особый шарм каждому поздравлению.
  • Простота использования: Легко находите и отправляйте поздравления с помощью удобного интерфейса.
  • Регулярное обновление: Коллекция постоянно пополняется, гарантируя актуальность и разнообразие выбора.

Создавайте моменты радости и теплоты, делясь красочными и трогательными открытками с вашими близкими. Превратите обыденные моменты в особенные с eCards: Открытки и пожелания.

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