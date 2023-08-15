Easy Video Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.99
|Ограничение:
|10 дней работы
|Версия:
|9.12.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Vitato
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|37,27 Мб
Easy Video Downloader - инновационное приложение, предназначенное для легкой и удобной загрузки высококачественных видеороликов с различных веб-сайтов. В мире, где существует множество инструментов для получения видео, наше приложение выделяется своей простотой и мощностью.
Основные возможности Easy Video Downloader:
- Простой захват видео: Наше приложение предлагает интуитивный способ загрузки видео. Просто вставьте URL-адрес видеоролика, выберите желаемый формат, и загрузка начнется мгновенно.
- Поддержка высокой четкости: Easy Video Downloader позволяет загружать видео в высоком разрешении, что обеспечивает наилучший опыт просмотра даже на больших экранах.
- Множество форматов: Выбирайте формат, который соответствует вашим потребностям. Наше приложение поддерживает разнообразные форматы видео, что обеспечивает совместимость с различными устройствами.
- Настраиваемые параметры кодирования: Вы можете настроить параметры кодирования видео и аудио в соответствии с вашими предпочтениями. Создавайте индивидуальные пресеты для быстрой конвертации.
- Удобный интерфейс: Easy Video Downloader обладает минималистичным и интуитивно понятным интерфейсом. Простое управление и малое потребление ресурсов делают его идеальным выбором для всех пользователей.
- Дополнительные функции: После завершения загрузки, приложение может выполнить различные действия: автоматически воспроизвести видео, открыть папку назначения или даже выключить компьютер.
В заключение, Easy Video Downloader - это универсальный инструмент для загрузки и конвертации видео высокой четкости. Он объединяет простоту использования и мощные функции, что делает его отличным выбором для всех, кто ценит качество, эффективность и удобство.
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