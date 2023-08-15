Easy Video Downloader для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.99
Ограничение:10 дней работы
Версия:9.12.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:37,27 Мб
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Easy Video Downloader - инновационное приложение, предназначенное для легкой и удобной загрузки высококачественных видеороликов с различных веб-сайтов. В мире, где существует множество инструментов для получения видео, наше приложение выделяется своей простотой и мощностью.

Основные возможности Easy Video Downloader:

  • Простой захват видео: Наше приложение предлагает интуитивный способ загрузки видео. Просто вставьте URL-адрес видеоролика, выберите желаемый формат, и загрузка начнется мгновенно.
  • Поддержка высокой четкости: Easy Video Downloader позволяет загружать видео в высоком разрешении, что обеспечивает наилучший опыт просмотра даже на больших экранах.
  • Множество форматов: Выбирайте формат, который соответствует вашим потребностям. Наше приложение поддерживает разнообразные форматы видео, что обеспечивает совместимость с различными устройствами.
  • Настраиваемые параметры кодирования: Вы можете настроить параметры кодирования видео и аудио в соответствии с вашими предпочтениями. Создавайте индивидуальные пресеты для быстрой конвертации.
  • Удобный интерфейс: Easy Video Downloader обладает минималистичным и интуитивно понятным интерфейсом. Простое управление и малое потребление ресурсов делают его идеальным выбором для всех пользователей.
  • Дополнительные функции: После завершения загрузки, приложение может выполнить различные действия: автоматически воспроизвести видео, открыть папку назначения или даже выключить компьютер.

В заключение, Easy Video Downloader - это универсальный инструмент для загрузки и конвертации видео высокой четкости. Он объединяет простоту использования и мощные функции, что делает его отличным выбором для всех, кто ценит качество, эффективность и удобство.

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