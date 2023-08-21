MetaLogic Bulk Email Validator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $15.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Metalogic Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|42,36 Мб
MetaLogic Bulk Email Validator - надежное решение для эффективной работы с списками рассылки. Независимо от того, нужно ли вам провести рекламную кампанию, организовать электронную переписку или координировать студенческий проект, это приложение предоставляет все необходимые инструменты для управления и валидации списков электронной почты.
Преимущества MetaLogic Bulk Email Validator:
- Простой ввод данных: Добавление адресов электронной почты осуществляется легко и без лишних усилий. Не требуется специальное форматирование или подготовка текста.
- Разнообразные методы валидации: Выберите подходящий уровень проверки, включая синтаксис, SMTP-соединение и состояние почтового ящика.
- Глубокая проверка почтовых ящиков: Проводите детальную проверку почтовых ящиков и используйте кэш для оптимизации процесса.
- Удобство использования.
MetaLogic Bulk Email Validator предоставляет гибкие методы проверки и обеспечивает универсальное решение для обработки списков рассылки. Простой дизайн и понятные функции делают приложение доступным для всех пользователей, не требуя специальных навыков.
Незаменимый инструмент электронного маркетинга, который осуществляет поиск email адресов...
Простое и надежное приложение для конвертации автономных файлов Outlook в формат PST. Это...
eMail Extractor - мощный и быстрый инструмент для извлечения электронных адресов из любых...
Mailagent Parser - программа для быстрого сбора E-mail адресов при помощи программы mailagent 5.8 и выше....
Easy Email Extractor - бесплатная утилита, с помощью которой можно извлекать email-адреса из файлов, отрывков текста, веб-страниц, папок и других источников...
OutlookAddressBookView - простая утилита, которая отображает подробную информацию о всех контактах,...
Отзывы о программе MetaLogic Bulk Email Validator
Admin
Отзывов о программе MetaLogic Bulk Email Validator 2.1.0 пока нет, можете добавить...