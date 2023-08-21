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MetaLogic Bulk Email Validator для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $15.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:42,36 Мб
MetaLogic Bulk Email Validator скриншот № 1

MetaLogic Bulk Email Validator - надежное решение для эффективной работы с списками рассылки. Независимо от того, нужно ли вам провести рекламную кампанию, организовать электронную переписку или координировать студенческий проект, это приложение предоставляет все необходимые инструменты для управления и валидации списков электронной почты.

Преимущества MetaLogic Bulk Email Validator:

  • Простой ввод данных: Добавление адресов электронной почты осуществляется легко и без лишних усилий. Не требуется специальное форматирование или подготовка текста.
  • Разнообразные методы валидации: Выберите подходящий уровень проверки, включая синтаксис, SMTP-соединение и состояние почтового ящика.
  • Глубокая проверка почтовых ящиков: Проводите детальную проверку почтовых ящиков и используйте кэш для оптимизации процесса.
  • Удобство использования.

MetaLogic Bulk Email Validator предоставляет гибкие методы проверки и обеспечивает универсальное решение для обработки списков рассылки. Простой дизайн и понятные функции делают приложение доступным для всех пользователей, не требуя специальных навыков.

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