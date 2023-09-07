PicoPDF для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.42 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,33 Мб
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PicoPDF - это простая в использовании программа для редактирования файлов PDF. С помощью PicoPDF можно легко редактировать текст и изображения в существующем PDF-файле, легко переставлять текст и графику, добавлять примечания или комментарии к PDF-файлам, вводить информацию в пустые места PDF-форм, добавлять цифровую подпись к PDF-файлу и многое другое.

Основные возможности PicoPDF PDF Editor:

  • Редактирование существующего или добавление нового текста.
  • Изменение порядка расположения текста и графики.
  • Добавление заметок и комментариев к документам.
  • Удаление или перемещение встроенных изображений.
  • Добавление изображения в PDF-файл.
  • Ввод текста в пустые места для заполнения PDF-форм.
  • Добавление цифровой подписи в PDF-файл.
  • Работа в автономном режиме - не требуется подключение к Интернету.
  • Редактирование локально, нет необходимости загружать документы в Интернет.
  • Преобразование отсканированных документов в живой текст с помощью OCR в Doxillion, а затем открытие в PicoPDF для редактирования.
  • Вводите, рисуйте или вставляйте в PDF-файл графическую подпись.
  • Открывайте заполняемые PDF-формы и легко вводите данные.
  • Инструменты для заполнения PDF-файлов упрощают заполнение PDF-форм.
  • Слияние нескольких PDF-файлов в один.
  • Сжимать PDF-файлы для уменьшения их размера и отправки по электронной почте.
  • Сокращение конфиденциальной информации или разделов контрактов.
  • Исправление опечаток в PDF-документах путем редактирования существующего текста PDF.
  • Разделение или извлечение выбранных страниц в отдельный PDF-файл.
  • Переставлять, поворачивать, обрезать, удалять и вставлять новые страницы.
  • Экспорт PDF в Word или другие форматы.
Бесплатная версия PicoPDF PDF Editor доступна для домашнего, некоммерческого использования.
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