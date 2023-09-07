PicoPDF для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.42 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NCH Software
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,33 Мб
|СКАЧАТЬ
PicoPDF - это простая в использовании программа для редактирования файлов PDF. С помощью PicoPDF можно легко редактировать текст и изображения в существующем PDF-файле, легко переставлять текст и графику, добавлять примечания или комментарии к PDF-файлам, вводить информацию в пустые места PDF-форм, добавлять цифровую подпись к PDF-файлу и многое другое.
Основные возможности PicoPDF PDF Editor:
- Редактирование существующего или добавление нового текста.
- Изменение порядка расположения текста и графики.
- Добавление заметок и комментариев к документам.
- Удаление или перемещение встроенных изображений.
- Добавление изображения в PDF-файл.
- Ввод текста в пустые места для заполнения PDF-форм.
- Добавление цифровой подписи в PDF-файл.
- Работа в автономном режиме - не требуется подключение к Интернету.
- Редактирование локально, нет необходимости загружать документы в Интернет.
- Преобразование отсканированных документов в живой текст с помощью OCR в Doxillion, а затем открытие в PicoPDF для редактирования.
- Вводите, рисуйте или вставляйте в PDF-файл графическую подпись.
- Открывайте заполняемые PDF-формы и легко вводите данные.
- Инструменты для заполнения PDF-файлов упрощают заполнение PDF-форм.
- Слияние нескольких PDF-файлов в один.
- Сжимать PDF-файлы для уменьшения их размера и отправки по электронной почте.
- Сокращение конфиденциальной информации или разделов контрактов.
- Исправление опечаток в PDF-документах путем редактирования существующего текста PDF.
- Разделение или извлечение выбранных страниц в отдельный PDF-файл.
- Переставлять, поворачивать, обрезать, удалять и вставлять новые страницы.
- Экспорт PDF в Word или другие форматы.
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