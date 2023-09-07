PicoPDF - это простая в использовании программа для редактирования файлов PDF. С помощью PicoPDF можно легко редактировать текст и изображения в существующем PDF-файле, легко переставлять текст и графику, добавлять примечания или комментарии к PDF-файлам, вводить информацию в пустые места PDF-форм, добавлять цифровую подпись к PDF-файлу и многое другое.

Основные возможности PicoPDF PDF Editor:

Редактирование существующего или добавление нового текста.

Изменение порядка расположения текста и графики.

Добавление заметок и комментариев к документам.

Удаление или перемещение встроенных изображений.

Добавление изображения в PDF-файл.

Ввод текста в пустые места для заполнения PDF-форм.

Добавление цифровой подписи в PDF-файл.

Работа в автономном режиме - не требуется подключение к Интернету.

Редактирование локально, нет необходимости загружать документы в Интернет.

Преобразование отсканированных документов в живой текст с помощью OCR в Doxillion, а затем открытие в PicoPDF для редактирования.

Вводите, рисуйте или вставляйте в PDF-файл графическую подпись.

Открывайте заполняемые PDF-формы и легко вводите данные.

Инструменты для заполнения PDF-файлов упрощают заполнение PDF-форм.

Слияние нескольких PDF-файлов в один.

Сжимать PDF-файлы для уменьшения их размера и отправки по электронной почте.

Сокращение конфиденциальной информации или разделов контрактов.

Исправление опечаток в PDF-документах путем редактирования существующего текста PDF.

Разделение или извлечение выбранных страниц в отдельный PDF-файл.

Переставлять, поворачивать, обрезать, удалять и вставлять новые страницы.

Экспорт PDF в Word или другие форматы.

Бесплатная версия PicoPDF PDF Editor доступна для домашнего, некоммерческого использования.