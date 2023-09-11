Mullvad Browser для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:12.5.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:73,57 Мб
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Mullvad Browser - это уникальный веб-браузер, разработанный с фокусом на максимальной конфиденциальности и анонимности в Интернете. Сотрудничество Mullvad VPN и проекта Tor привело к созданию этого инструмента, предоставляющего возможность пользователям обходить слежку и оставлять минимальный цифровой след. Эффективно можно назвать его "Tor-браузером для использования без сети Tor", так как он предоставляет аналогичный уровень приватности, но с использованием надежной VPN.

Основные характеристики и преимущества Mullvad Browser:

  • Продвинутая конфиденциальность: Mullvad Browser обеспечивает уровень конфиденциальности, сравнимый с Tor Browser, однако, в отличие от Tor, он может использоваться с надежным VPN, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
  • Защита от отслеживания в сети: Браузер наследует мощную защиту от отслеживания от проекта Tor, обеспечивая анонимность пользователя при подключении к Интернету через VPN.
  • Отсутствие телеметрии: Mullvad Browser не собирает и не передает никакие пользовательские данные для целей улучшения продукта. Это приложение придерживается строгих стандартов конфиденциальности и не делает никаких компромиссов в этом вопросе.
  • Поддержка платформ: Браузер доступен для всех основных операционных систем, включая Windows, MacOS и Linux, что делает его доступным для широкой аудитории пользователей.

В целом, Mullvad Browser - это бесплатный и с открытым исходным кодом инструмент, который помогает пользователям бороться с массовой слежкой и повышать уровень конфиденциальности в Интернете. Этот браузер - результат совместных усилий двух организаций, ценности которых лежат в защите частной жизни и прав человека. С его помощью вы можете с уверенностью и анонимностью просматривать веб-сайты, зная, что ваша конфиденциальность превыше всего.

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