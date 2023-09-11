Mullvad Browser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.5.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mullvad VPN AB
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|73,57 Мб
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Mullvad Browser - это уникальный веб-браузер, разработанный с фокусом на максимальной конфиденциальности и анонимности в Интернете. Сотрудничество Mullvad VPN и проекта Tor привело к созданию этого инструмента, предоставляющего возможность пользователям обходить слежку и оставлять минимальный цифровой след. Эффективно можно назвать его "Tor-браузером для использования без сети Tor", так как он предоставляет аналогичный уровень приватности, но с использованием надежной VPN.
Основные характеристики и преимущества Mullvad Browser:
- Продвинутая конфиденциальность: Mullvad Browser обеспечивает уровень конфиденциальности, сравнимый с Tor Browser, однако, в отличие от Tor, он может использоваться с надежным VPN, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
- Защита от отслеживания в сети: Браузер наследует мощную защиту от отслеживания от проекта Tor, обеспечивая анонимность пользователя при подключении к Интернету через VPN.
- Отсутствие телеметрии: Mullvad Browser не собирает и не передает никакие пользовательские данные для целей улучшения продукта. Это приложение придерживается строгих стандартов конфиденциальности и не делает никаких компромиссов в этом вопросе.
- Поддержка платформ: Браузер доступен для всех основных операционных систем, включая Windows, MacOS и Linux, что делает его доступным для широкой аудитории пользователей.
В целом, Mullvad Browser - это бесплатный и с открытым исходным кодом инструмент, который помогает пользователям бороться с массовой слежкой и повышать уровень конфиденциальности в Интернете. Этот браузер - результат совместных усилий двух организаций, ценности которых лежат в защите частной жизни и прав человека. С его помощью вы можете с уверенностью и анонимностью просматривать веб-сайты, зная, что ваша конфиденциальность превыше всего.
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