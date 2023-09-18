TourMap для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Карты - GPS
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4,04 Мб
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TourMap - это современное приложение для навигации, предназначенное для использования как в повседневной жизни, так и во время путешествий. Этот навигационный GPS/ГЛОНАСС навигатор предоставляет доступ к встроенным офлайн картам OpenStreetMap для ряда стран, включая Украину, Россию и многие другие, что позволяет ориентироваться без доступа к интернету. Простой и лаконичный дизайн, интуитивно понятный интерфейс и высокая скорость работы делают его идеальным выбором как для опытных пользователей, так и для новичков.

Основные возможности приложения TourMap:

  • Офлайн режим без ограничений: Благодаря офлайн картам OpenStreetMap, вы можете использовать приложение везде, даже без доступа к сети интернет.
  • Прокладка маршрута с учётом пробок и дорожных событий: TourMap предоставляет актуальную информацию о пробках и дорожных событиях, помогая вам выбирать оптимальный маршрут.
  • Голосовой ввод и управление: Вы можете использовать голосовой ввод для удобного управления приложением.
  • Указания движения по маршруту: TourMap предоставляет как визуальные, так и голосовые указания для более удобной навигации.
  • Поиск: Вы можете искать места по названию, адресу, улице, перекрестку или координатам, что делает поиск легким и удобным.
  • Поиск ближайших объектов: TourMap помогает находить ближайшие объекты и интресные места вдоль вашего маршрута.
  • Предупреждение о скорости и камерах слежения: Приложение предупреждает о превышении скорости и приближении к камерам слежения, помогая вам соблюдать правила дорожного движения.
  • Отзывы об объектах: Вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об объектах на карте.
  • Поддержка пользовательских карт и объектов: TourMap позволяет добавлять пользовательские карты и маркеры для более персонализированной навигации.

В целом, TourMap - это надежный спутник в вашем путешествии, который поможет вам легко и комфортно перемещаться по маршруту. Установите TourMap и сделайте свои путешествия и повседневные перемещения более удобными и беззаботными.

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Отзывы о программе TourMap

Admin

Отзывов о программе TourMap 8.9 пока нет, можете добавить...

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