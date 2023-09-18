TourMap - это современное приложение для навигации, предназначенное для использования как в повседневной жизни, так и во время путешествий. Этот навигационный GPS/ГЛОНАСС навигатор предоставляет доступ к встроенным офлайн картам OpenStreetMap для ряда стран, включая Украину, Россию и многие другие, что позволяет ориентироваться без доступа к интернету. Простой и лаконичный дизайн, интуитивно понятный интерфейс и высокая скорость работы делают его идеальным выбором как для опытных пользователей, так и для новичков.

Основные возможности приложения TourMap:

Офлайн режим без ограничений: Благодаря офлайн картам OpenStreetMap, вы можете использовать приложение везде, даже без доступа к сети интернет.

Прокладка маршрута с учётом пробок и дорожных событий: TourMap предоставляет актуальную информацию о пробках и дорожных событиях, помогая вам выбирать оптимальный маршрут.

Голосовой ввод и управление: Вы можете использовать голосовой ввод для удобного управления приложением.

Указания движения по маршруту: TourMap предоставляет как визуальные, так и голосовые указания для более удобной навигации.

Поиск: Вы можете искать места по названию, адресу, улице, перекрестку или координатам, что делает поиск легким и удобным.

Поиск ближайших объектов: TourMap помогает находить ближайшие объекты и интресные места вдоль вашего маршрута.

Предупреждение о скорости и камерах слежения: Приложение предупреждает о превышении скорости и приближении к камерам слежения, помогая вам соблюдать правила дорожного движения.

Отзывы об объектах: Вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об объектах на карте.

Поддержка пользовательских карт и объектов: TourMap позволяет добавлять пользовательские карты и маркеры для более персонализированной навигации.

В целом, TourMap - это надежный спутник в вашем путешествии, который поможет вам легко и комфортно перемещаться по маршруту. Установите TourMap и сделайте свои путешествия и повседневные перемещения более удобными и беззаботными.