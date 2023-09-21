KataLib для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.14.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:57,63 Мб
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KataLib - это удивительно мощный музыкальный проигрыватель с некоторыми полезными дополнительными функциями. Он включает в себя аудиоплеер, редактор метаданных, аудиоконвертер и многое другое. Модуль аудиоплеера может воспроизводить любые аудиофайлы и потоковое видео, работать в режиме диджея с автоматическим или ручным переходом между треками, загружать и сохранять списки воспроизведения WinAmp.

KataLib Audio Converter позволяет конвертировать аудиофайлы в различные форматы, автоматически выравнивать/обрезать звук, конвертировать потоковое видео в любые типы аудиофайлов. Редактор метаданных KataLib - просмотр и редактирование информации о метаданных (тегов IDv2). Загрузка недостающей информации из базы данных MusicBrainz. Изменение метаданных во многих файлах за один раз (пакетный режим). Librarian может организовывать и искать все ваши музыкальные/аудио файлы, загружать изображения обложек из Интернета или накладывать свои собственные и многое другое.

KataLib поддерживает широкий спектр входных форматов как без потерь, так и с потерями (OPUS, AAC, FLAC, M4A, MP3, MP4, MPC, APE, AIF, MKV, AVI, MOV, FLV, MPC, WEBM, Ogg Vorbis, Wave, WAVPack, WMA). Выходные форматы (OPUS, FLAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, Wave). Для конвертирования и воспроизведения медиафайлов программа использует популярный FFmpeg, поэтому поддерживает практически все распространенные медиаформаты.

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